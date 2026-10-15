Ramayana: विदेशों में 'जय सियाराम', नए प्रोमो में श्रीराम को बताया 'साधारण मनुष्य'; इंद्र देव का लुक भी रिवील

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म 'रामायण' (Ramayana) इस साल की मचअवेटेड फिल्मों में से एक है। भारत के साथ-साथ ग्लोबली भी इसको लेकर काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है।

आज यानी 15 अक्टूबर से इसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग शुरू हो गई है। हालांकि फिल्म के निर्माता पहले भी लॉस एंजिल्स में फिल्म के प्रचार के लिए कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं।

TRAILER TOMORROW. #RamayanaMovie Introducing the epic world RAMAYANA: RISE OF A LEGEND - the most immersive 3D cinematic experience ever - exclusively in theatres, IMAX and Premium Large Formats worldwide November 5. https://t.co/aaoHPSyapP — Ramayana: Rise of a Legend (@Ramayana_Intl) October 14, 2026

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), साई पल्लवी (Sai Pallavi) और यश (Yash) आदि कलाकारों से सजी 'रामायण' का पहला ट्रेलर जुलाई में रिलीज हुआ था। इसी के बाद से फैंस के मन में सेकेंड ट्रेलर का लेकर काफी एक्साइटमेंट थी।

मेकर्स ने जारी किया नया प्रोमो

इसी बीच मेकर्स ने एक TV स्पॉट रिलीज किया है जोकि इस समय सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। इसमें कई नए किरदार नजर आ रहे हैं। कुणाल कपूर को आप इसमें इंद्र के रूप में देखा जा सकता है। वे देवताओं के राजा के वाहन, ऐरावत हाथी पर सवार हैं।