वादा, फर्ज और दर्द... पिता दशरथ के वियोग में भावुक हुए 'राम', Ramayana से रणबीर कपूर के दो पोस्टर्स जारी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नमित मल्होत्रा निर्देशित पौराणिक फिल्म रामायण (Ramayana) अगले महीने सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म की रिलीज से पहले मेकर्स एक-एक करके कलाकारों के पोस्टर्स रिवील कर रहे हैं।

पहले दशरथ (अरुण गोविल), फिर कैकेयी (लारा दत्ता) और मंथरा (शीबा चड्ढा) के बाद अब मेकर्स ने रामायण से दो और पोस्टर्स शेयर किए गए हैं जो रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के भावुक सफर की झलक दिखाता है।

रामायण का पहला पोस्टर जारी

रामायण के नए पोस्टर्स में वादे से बंधे दशरथ और कर्तव्य से बंधे राम के बीच वियोग का दर्द दिखाया गया है। इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए पहले पोस्टर में पिता और बेटे के बीच के एक बेहद खास पल को दिखाया गया है, जिसमें राजा दशरथ राम को आशीर्वाद दे रहे हैं और राम घुटने टेके उनके सामने मौजूद हैं।

यह सीन उनके रिश्ते की गर्माहट को तो दिखाता ही है, साथ ही उस वादे और कर्तव्य के मायने को भी दिखाता है जो उनकी भाग्य को तय करेंगे। पिता के वियोग में राम का दर्द दूसरा पोस्टर और भी इमोशनल है। राम को नदी के पानी में खड़े होकर अस्थि विसर्जन की पीड़ा देने वाली रस्म को निभाते हुए दिखाया गया है। हरे-भरे नजारों के बीच यह सीन राम के सफर और इस महाकाव्य के बीच में मौजूद भावनात्मक पलों की एक शांत और बेहद गहराई से महसूस होने वाली झलक पेश करता है।