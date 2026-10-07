4000 करोड़ी Ramayana की रिलीज से पहले प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा पर इनकम टैक्स का एक्शन, ऑफिस में पड़ा छापा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी गलियारों से एक शॉकिंग खबर आ रही है। मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म रामायण के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा (Namit Malhotra) के घर और ऑफिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) का छापा पड़ा है।

एक ओर नमित मल्होत्रा अपनी आगामी फिल्म रामायण (Ramayana) की रिलीज की तैयारी में जुटे थे, दूसरी ओर उन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया है। 7 अक्टूबर को मुंबई स्थित नमित की कंपनी 'प्राइम फोकस लिमिटेड' के ऑफिस पर IT की रेड पड़ी।

नमित मल्होत्रा के ऑफिस में तलाशी CNBC-TV18 के मुताबिक, इनकम टैक्स की तरफ से बुधवार को यह एक्शन लिया गया। इसकी वजह लेन-देन से जुड़ा है। दरअसल, नमित मल्होत्रा के ऑफिस में तलाशी विदेशी रेमिटेंस (विदेश से भेजे गए पैसे) से जुड़ी बताई जा रही है। हालांकि, जांच के दायरे में आए खास ट्रांजैक्शन या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई के बड़े दायरे के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

जैसे ही फिल्मी गलियारों में नमित मल्होत्रा के घर-ऑफिस पर इनकम टैक्स के छापे की खबर आई, वैसे ही कंपनी के स्टॉक पर बुरा असर पड़ा। कहा जा रहा है कि प्राइम फोकस के शेयर 8 प्रतिशत गिर गए हैं।

रामायण के सेट पर भी लगी थी आग आपको बता दें कि कुछ दिन पहले रामायण में शूर्पणखा की भूमिका निभा रहीं एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह के घर पर भी इनकम टैक्स का छापा पड़ने की खबर आई थी। खैर, कुछ दिन पहले मुंबई के फिल्म सिटी में रामायण के सेट पर आग भी लग गई थी।