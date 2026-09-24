2500 करोड़ कम हुई Shah rukh Khan की नेटवर्थ, फिर भी हैं सबसे अमीर स्टार; अमिताभ-सलमान का नाम भी शामिल
शाहरुख खान की संपत्ति में पिछले साल की तुलना में 2490 करोड़ रुपये की कमी आई है लेकिन अभी भी भारत के सबसे अमीर अभिनेता हैं।
HighLights
शाहरुख खान की संपत्ति में 2490 करोड़ रुपये की कमी आई
फिर भी बने हुए हैं सबसे अमीर अभिनेता
अमिताभ बच्चन, सलमान खान का नाम भी शामिल
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) दशकों से भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े नामों में से एक रहे हैं। फिल्मों के अलावा प्रोडक्शन, स्पोर्ट्स और दूसरे बिजनेस भी उनकी कमाई का जरिया हैं। बॉलीवुड के 'किंग' (King) को देश का सबसे अमीर एक्टर माना जाता है।
हुरुन इंडिया (Hurun India) ने इस साल दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट निकाली है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 (Hurun India Rich List 2026) के अनुसार, पिछले साल की तुलना में सुपरस्टार की अनुमानित दौलत में काफी कमी आई है। इसके बावजूद वो भारत के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक हैं।
कहां-कहां से होती है कमाई
इस लिस्ट के अनुसार, शाह रुख खान की अनुमानित संपत्ति 10,000 करोड़ रुपये है। इसमें एक्टर की फिल्में, ब्रांड एंडोर्समेंट और प्रोडक्शन हाउस 'रेड चिलीज एंटरटेनमेंट' और स्पोर्ट्स टीम 'नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स' जैसे बिजनेस से हुई कमाई और होल्डिंग्स शामिल हैं।
हालांकि, ये ताजा अनुमान 'हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025' में बताई गई उनकी 12,490 करोड़ रुपये की संपत्ति के मुकाबले काफी कम हैं।
इन दो प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर, एक साल में शाह रुख खान की अनुमानित संपत्ति में 2,490 करोड़ रुपये की कमी आई है। इस गिरावट के बावजूद, वे 2026 की लिस्ट में सबसे ऊंचे पायदान पर रहने वाले एक्टर बने हुए हैं।
अन्य कौन-कौन से एक्टर्स हैं शामिल
प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर, शाह रुख खान की अनुमानित संपत्ति में साल भर में 2,490 करोड़ रुपये की कमी आई है। अन्य अभिनेताओं में, अमिताभ बच्चन को शाह रुख खान के ठीक पीछे रखा गया है, जिनकी अनुमानित नेट वर्थ 4,000 करोड़ रुपये है। उनके बाद सलमान खान हैं, जिनकी नेट वर्थ 3,000 करोड़ रुपये है।
इसके अलावा, 'रामायणम्' के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के पिता नरेश मल्होत्रा भी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 में शामिल हैं। उनकी नेट वर्थ अभी 16,000 करोड़ रुपये है, जो इन सबसे ज्यादा है।
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