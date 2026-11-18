एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) का नाम इस वक्त फिल्म रामायणम् को लेकर चर्चा में बना हुआ है। कमर्शियल तौर पर रणबीर की इस मूवी ने अब तक ऐतिहासिक प्रदर्शन करके दिखाया है। इतना ही नहीं भगवान श्री राम के किरदार में जिस तरह से उन्होंने अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी है, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 साल पहले रणबीर कपूर की एक बहुचर्चित फिल्म का एलान धूमधाम से किया गया था। लेकिन फिर वह फिल्म कभी नहीं बन पाई और ठंडे बस्ते में चली गई। आइए जानते हैं कि वह कौन सी मूवी थी।

डिब्बाबंद हुई थी रणबीर कपूर की ये फिल्म बतौर एक्टर आज रणबीर कपूर का नाम हिंदी सिनेमा के सफल अभिनेताओं के लिस्ट में शामिल होता है। फिल्म रामायणम् (Ramayana) पार्ट-1 की सफलता के बाद उनका कद और अधिक ऊंचा हो गया है। जिस फिल्म के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, वह रणबीर की एक महाफ्लॉप फिल्म का सीक्वल थी। दरअसल साल 2017 में जग्गा जासूस (Jagga Jasoos) को रिलीज किया गया था, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई।

लेकिन फिल्म के पहले भाग का बॉक्स ऑफिस पर इतना बुरा हश्र हुआ कि मेकर्स ने फिर जग्गा जासूस 2 बनाने का फैसला छोड़ दिया और बड़ी अनाउंसमेंट के बाद रणबीर कपूर की ये मूवी फिर कभी नहीं बन पाई। बता दें जग्गा जासूस के फेलियर की वजह से मेकर्स आर्थिक तौर पर काफी घाटा भी झेलना पड़ा।