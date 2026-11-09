'जय श्री राम पापा', Ranbir Kapoor के घर आते ही बेटी राहा ऐसे करती है वेलकम; दादी नीतू सिंह ने खोला राज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और अभिनेत्री आलिया भट्ट की बेटी राहा कपूर अभी महज 4 साल की हैं, इसके बावजूद एक स्टार किड के तौर पर उनका नाम चर्चा में बना रहता है।

हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान राहा को लेकर खुलकर बात की है और बताया है कि जब भी रणबीर घर आता है तो राहा (Raha Kapoor) उनका जय श्री राम का नारा लगाकर स्वागत करती है। इसके अलावा नीतू ने अपने बेटे रणबीर की पैरेंटिंग से जुड़ी एक ऐसी आदत के बारे में बताया, जिससे राहा को अपनी बात बेहतर तरीके से रखने में मदद मिलती है।

रणबीर कपूर की पैरेंटिंग वेटरन एक्ट्रेस नीतू सिंह (Neetu Singh) ने हाल ही में कर्ली टेल्स को लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है। इस दौरान नीतू ने रणबीर कपूर पैरेंटिंग और पोती राहा कपूर की आदतों को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया है- इन दिनों रणबीर रामायणम् को लेकर काफी बिजी रहा है और वह जब भी घर लौटता है तो राहा उसका वेलकम जय श्री राम का नारा लगाकर करती है, जो वाकई बेहद क्यूट लगता है।

इस तरह से नीतू ने रणबीर और राहा के बीच की इस प्यारी आदत का जिक्र किया, जो उन्हें बहुत पसंद है। इतना ही नही नीतू सिंह ने ये भी बताया कि वह हमेशा अपने बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह रही हैं, ताकि वे खुलकर अपनी बात कह सकें और उनसे सब कुछ साझा कर सकें।