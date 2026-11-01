'आपको उसे मारना नहीं चाहिए...', Ramayana के इस सीन को देखकर रो पड़े यश के 7 साल के बेटे, पूछा ऐसा सवाल

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। रामायण (Ramayana) बॉलीवुड की इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। यह फिल्म 5 नवंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी।

यश के बच्चों ने किया उनसे सवाल

इसमें रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म की रिलीज से पहले, यश के बच्चे आयरा और यथार्व ने 27 अक्टूबर को लॉस एंजिल्स के एकेडमी म्यूजियम में फिल्म के वर्ल्ड प्रीमियर में इसे देखा। इसी के साथ ही अभिनेता ने अपना अनुभव भी शेयर किया कि बच्चों को फिल्म देखकर कैसा लगा।

यश ने बताया कि फिल्म देखने के बाद उनके बच्चों के मन में कई सवाल थे। उन्होंने कहा,'मैं देख सकता था कि उनके पास बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि उनके लिए तो जिंदगी अभी शुरू ही हो रही है।' जटायु वाले सीन को देखकर रोने लगा बेटा यश ने आग कहा कि वे सीख रहे हैं कि कैसा व्यवहार करना चाहिए और एक-दूसरे का सम्मान कैसे करना चाहिए। अपने बेटे की प्रतिक्रिया देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। साई पल्लवी ने यह भी बताया कि जब यश का बेटा यथर्व वह दृश्य देख रहा था जिसमें यश का किरदार रावण जटायु को मार देता है, तो वह रोने लगा। बेटे ने यश से रोत हुए कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने उस पक्षी को मार दिया।