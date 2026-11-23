एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय संगीतकार ए आर रहमान (A R Rahman) को भला कौन नहीं जानता। मौजूदा समय में रहमान का नाम रामायणम् को लेकर चर्चा में बना हुआ है। इस मूवी के म्यूजिक और गानों को लेकर संगीतकार को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है।

अब खुद ए आर रहमान ने ये खुलासा किया है कि रामायणम् पार्ट-1 (Ramayana) का एक गाना 13 बार तैयार किया गया था और रिजेक्ट हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि वह पिछले 3 सालों से इसी मूवी पर मेहनत कर रहे हैं।

13 बार रिजेक्ट हुआ था रामायणम् का गाना बीते रविवार को ए आर रहमान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में मौजूद रहे। इस दौरान संगीतकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रामायणम् के दो पार्ट के एपिक के म्यूजिक के पीछे लगे समय और मेहनत के बारे में खुलकर बात की, जिसको उन्होंने जर्मन कंपोजर हैंस जिमर के साथ मिलकर तैयार किया है। रहमान ने कहा है-

इस तरह से ए आर रहमान ने ये खुलासा किया है कि अभिनेता यश पर फिल्माया गया फिल्म रामायणम् का रावण तांडव सॉन्ग एक दर्जन से अधिक बार रिजेक्ट हुआ था और इसे दोबारा तैयार किया गया था। बता दें कि फिल्म रामायणम् की वैसे तो खूब तारीफ की जा रही रहे है, लेकिन इसके संगीत को क्रिटिक्स और फैंस को कमी नजर आई, जिसकी वजह से इसकी आलोचना भी हुई है।