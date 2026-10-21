'एआर रहमान को चुनकर गलती की...', Ramayana का 'रावण तांडव' देख लोगों ने की 'आदिपुरुष' से तुलना
रामायण का रावण तांडव (Ravana Tandav Song) गाना जारी किया गया है जिसे देखने के बाद लोग इसकी तुलना आदिपुरुष से कर रहे हैं।
HighLights
रामायण से रावण तांडव हुआ जारी
रावण तांडव की आदिपुरुष से तुलना
5 नवंबर को रिलीज होगी रामायण
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रामायण बॉलीवुड की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म है। ऐसे में पोस्टर हो, टीजर हो, ट्रेलर हो या फिर गाने हों... रामायण (Ramayana) से जुड़ी एक छोटी सी झलक भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाती है। हाल ही में, फिल्म से रावण तांडव गाना (Ravana Tandav Song) जारी किया गया।
20 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रावण तांडव (Ramayana Ravana Tandav) जारी किया गया। इस तांडव सॉन्ग को एआर रहमान (AR Rehman) ने बनाया है। उन्होंने ही इसका संगीत तैयार किया है। वहीं, विशाल ददलानी ने इसे आवाज दी है। कुमार विश्वास ने इसके बोल लिखे हैं।
रिलीज हुआ रामायण का रावण तांडव
जब रामायण का रावण तांडव आया तो यश का तांडव करते हुए दमदार दिखे। शिव प्रतिमा के सामने यश के रावण रूप में तांडव की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इसके गाने और म्यूजिक की आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग रामायण के रावण तांडव की तुलना आदिपुरुष से कर रहे हैं। साथ ही एआर रहमान को गलत च्वॉइस बता रहे हैं।
एआर रहमान को बताया गलत च्वॉइस
एक यूजर ने लिखा, "उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र का इतना बुरा हाल कर दिया है, हाहा! फिर से कह रहा हूं, रहमान इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल भी सही चॉइस नहीं थे। उन्होंने श्रद्धा के सबसे शक्तिशाली भजनों में से एक को बस एक साधारण 'ऑरा' बनाने वाली चीज में बदल दिया है। ये 'रा रा रा रावण' क्या है? क्या उन्हें पता भी है कि रावण ने इसे क्यों रचा था?"
They butchered Shiv Tandav stotram so bad lol reiterating again Rahman was a total misfit for the project. They just turned one of the most powerful hymns of reverence into a basic ass aura farm exercise like wtf is ra ra ra ravana do they realise why Ravana composed this at all https://t.co/SDMLbL2oud— Perfectly Average (@manishtamancha) October 21, 2026
आदिपुरुष से हुई तुलना
एक और यूजर ने आदिपुरुष से तुलना करते हुए कहा, "भले ही आदिपुरुष कितनी भी खराब क्यों न रही हो, लेकिन अजय-अतुल का संगीत निस्संदेह बेहतरीन था। रामायण की टीम ने एआर रहमान को चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तक का संगीत बहुत ही साधारण और निराशाजनक है। आदिपुरुष के इस सीन को देखिए और इसकी तुलना हाल ही में रिलीज हुए यश के रावण तांडव से कीजिए। दोनों के बीच का अंतर खुद-ब-खुद साफ नजर आता है।"
As pathetic as Adipurush was, Ajay-Atul's music was undeniably top-tier. #Ramayana team fumbled HARD by choosing AR Rahman. The music so far is painfully mid. Just watch this Adipurush scene and compare it with #YashBoss Ravana Tandav which is released. The difference speaks for itself.— Aaraam Pasand (@aaraam_pasand) October 20, 2026
गाने से ज्यादा यश की परफॉर्मेंस पर ध्यान?
एक ने कहा, "रावण तांडव सॉन्ग से कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आज वाला गाना बुरा था, लेकिन हमें उतना अच्छा नहीं लगा, शायद इसलिए कि हमारी उम्मीदें ज्यादा थीं या क्या। साथ ही हमें लगता है कि यह गाना यश के प्रदर्शन की तारीफ करता है।"
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