जेल जाएंगे Ramayana को लीक करने वाले, अवैध रिकॉर्डिंग पर मेकर्स का सख्त रुख; होगा लीगल एक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आज के दौर में देखा जाता है कि फिल्म की रिलीज के साथ ही इसे ऑनलाइन लीक कर दिया जाता है और सोशल मीडिया पर उसके थिएटर्स रिकॉर्डिंग क्लिप्स जमकर वायरल होते रहते हैं। इस मामले का नया शिकार फिल्म रामायणम् बनी है।

बॉम्बे हाई कोर्ट के सख्त निर्देशक बाद भी इस मूवी को धड़ल्ले पाइरेसी वेब साइट और सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पर परोसा जा रहा है। इस मामले को लेकर अब रामायणम् के मेकर्स ने लीगल नोटिस लेने की चेतावनी दे दी है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं-

रामायणम् को लीक करने वालों की खैर नहीं निर्माता मल्होत्रा की रामायणम् की रिलीज से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया गया था कि जो कोई भी इस मूवी को ऑनलाइन लीक करेगा या वीडियो क्लिप्स अवैध तरीके से रिकॉर्ड करके अपलोड करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद इस मामले पर लगाम लगती हुई नजर नहीं आ रही है और अब रामायणम् के मेकर्स ने कानूनी तरीके से एक्शन लेने की जानकारी दी है।

माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 नवंबर 2026 और 6 नवंबर 2026 के ऑर्डर से कमर्शियल IP सूट (L) नंबर 37230/2026 में, सभी जाने-पहचाने और अनजान लोगों को बगैर इजाजत के फिल्म या उसके किसी भी हिस्से को रिकॉर्ड करने, अपलोड करने, शेयर करने या किसी और तरह से शेयर करने से रोक दिया है। ऐसा करना कॉपीराइट का उल्लंघन है, कॉपीराइट एक्ट, 1957, सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952, BNS, 2023 और IT एक्ट, 2000 के तहत एक क्रिमिनल जुर्म है, जिसके लिए जेल और जुर्माना हो सकता है और यह कोर्ट की अवमानना है।