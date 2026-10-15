'दशहरा' से पहले Ramayana का इंटरनेशनल ट्रेलर आउट, वायरल हुए रणबीर कपूर-यश के पोस्टर्स; एडवांस बुकिंग भी शुरू
रामायण (Ramayana) के इंटरनेशनल ट्रेलर लॉन्च के साथ रणबीर कपूर और यश का धांसू पोस्टर रिलीज कर दिया गया है।
HighLights
रामायण पार्ट 1 का इंटरनेशनल ट्रेलर रिलीज
रणबीर कपूर और यश के दमदार पोस्टर्स भी आउट
विदेशों में फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म रामायण पार्ट 1 (Ramayana Part 1) की रिलीज को अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। भारत में रिलीज से पहले रामायण विदेशों में आएगी। दशरथ, कैकेयी और मंथरा के बाद फिल्म से राम और रावण के पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं।
रामायण का इंटरनेशनल ट्रेलर आउट
रामायण से रणबीर कपूर और यश के पोस्टर्स इंटरनेशनल ट्रेलर के साथ रिलीज किया गया है। 15 अक्टूबर को बड़ी अनाउंसमेंट के साथ रामायण का इंटरनेशनल ट्रेलर रिलीज किया गया है। 2 मिनट 29 सेकंड के ट्रेलर में धांसू सीन्स दिखाए गए हैं। इंटरनेशनल ट्रेलर को इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया गया है।
विदेशों में शुरू हुई एडवांस बुकिंग
ट्रेलर में महागाथा के लीड किरदारों की एक्शन से भरपूर झलक देखने को मिलती है। इस ट्रेलर के साथ रिवील किया गया है कि फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। विदेशों में यह फिल्म 'रामायण: द राइज ऑफ लीजेंड' के नाम से रिलीज होगी। 5 नवंबर को सिनेमाघरों में आ रही फिल्म की एडवांस बुकिंग अभी सिर्फ विदेशों में ही खुली है।
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रणबीर-यश के नए पोस्टर्स हुए जारी
वहीं, ट्रेलर के साथ दो पोस्टर्स भी रिलीज किए गए हैं जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम और रॉकिंग स्टार यश रावण के किरदार में नजर आ रहे हैं। धनुष चलाते हुए रणबीर बहुत कमाल के लग रहे हैं। वहीं, यश का धांसू पोस्टर सामने आया है जिसमें वह अपने किरदार में मरे हुए योद्धाओं के बीच भाला पकड़े नजर आ रहे हैं। उनके पोस्टर्स को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
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विदेशों में धमाल मचाने के लिए है तैयार
सोनी पिक्चर्स के ग्लोबल डिसटीब्यूशन नेटवर्क के सपोर्ट से फिल्म रामायण इंटरनेशनल मार्केट में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी रामायण को नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने 8 बार ऑस्कर जीत चुके DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर बनाया है।
रामायण की स्टार कास्ट
फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता, रॉकिंग स्टार यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे। यह भारत में दीवाली के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
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