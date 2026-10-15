'दशहरा' से पहले Ramayana का इंटरनेशनल ट्रेलर आउट, वायरल हुए रणबीर कपूर-यश के पोस्टर्स; एडवांस बुकिंग भी शुरू

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म रामायण पार्ट 1 (Ramayana Part 1) की रिलीज को अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। भारत में रिलीज से पहले रामायण विदेशों में आएगी। दशरथ, कैकेयी और मंथरा के बाद फिल्म से राम और रावण के पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं।

रामायण का इंटरनेशनल ट्रेलर आउट रामायण से रणबीर कपूर और यश के पोस्टर्स इंटरनेशनल ट्रेलर के साथ रिलीज किया गया है। 15 अक्टूबर को बड़ी अनाउंसमेंट के साथ रामायण का इंटरनेशनल ट्रेलर रिलीज किया गया है। 2 मिनट 29 सेकंड के ट्रेलर में धांसू सीन्स दिखाए गए हैं। इंटरनेशनल ट्रेलर को इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया गया है।