कहां हैं दूरदर्शन की रामायण के 'जटायु'? गुमनामी में खोया सितारा, आज ऐसा जीवन जीने पर हैं मजबूर
रामानंद सागर की रामायण में जटायु का किरदार निभाने वाले सुनील वर्मा अब गुमनामी में जी रहे हैं।
HighLights
रामायण में सुनील वर्मा ने जटायु का रोल निभाया था
वह अब शोबिज से दूर गुमनामी में जिंदगी बिता रहे हैं
छोटे प्रोजेक्ट्स और बी-ग्रेड फिल्मों से गुजारा करते हैं
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। रामानंद सागर की रामायण (Ramayan) के राम (Ram), लक्ष्मण (Lakshman) और सीता (Sita) तो सभी को याद हैं। लेकिन इस सीरियल में कई ऐसे सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपनी कलाकारी से हमारा दिल जीता।
दरदर्शन का पॉपुलर टीवी शो आज भी इसके सबसे पसंदीदा टीवी सीरियलों में से एक है। एक तरफ जहां नितेश तिवारी की रामायण के इस समय हर तरफ चर्चे है। लोग इसमें जटायु वाले क्लाइमेक्स की सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं।
सुनील ने निभाया था जटायु का रोल
इस पॉपुलर किरदार को अनुपम खेर ने आवाज दी है। चलिए अब आपको साल 1987 में लेकर चलते है जब टीवी धाराविक रामायण में सुनील वर्मा ने जटायु की भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपनी अभिनय से शो में गहराई ला दी और इन पौराणिक पात्रों को जीवंत कर दिया।
एक पक्षी के कॉस्ट्यूम के पीछे उनका चेहरा शो में बेशक छिपा रहा, लेकिन उनकी बेहतरीन एक्टिंग ने उस वक्त हर किसी का दिल जीता था। रामायण में उन्होंने जटायु के अलावा इंद्रदेव, गरुड़, रावण के बेटे, च्यवन ऋषि और सुतिक्ष मुनि का भी रोल प्ले किया था। लेकिन आज वो शोबिज से दूर गुमनामी में फैमिली संग जिंदगी बिता रहे हैं।
अब क्या कर रहे हैं सुनील?
जानकारी के मुताबिक एक्टिंग छोड़ने के बाद वह छोटे-मोटे प्रोजेक्ट की मेकिंग करते हैं और पैसा कमा कर गुजारा कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो सुनील लाइमलाइट से दूर रहते हैं।
रामायण के अलावा सुनील ने उत्तर रामायण और टीपू सुल्तान में भी काम किया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्में भी कीं, जिनमें हथियार, फतेह, रंग, सरजमीं शामिल थीं। लेकिन उनको उतनी पहचान नहीं मिली और धीरे-धीरे कुछ समय बाद काम मिलना बंद हो गया था। इसके अलावा वह गुजारा करने के लिए बी-ग्रेड फिल्में भी करने को मजबूर हैं, जिनमें 'आई एम ए प्ले गर्ल' जैसे नाम शामिल हैं।
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