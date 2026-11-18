एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। रामानंद सागर की रामायण (Ramayan) के राम (Ram), लक्ष्मण (Lakshman) और सीता (Sita) तो सभी को याद हैं। लेकिन इस सीरियल में कई ऐसे सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपनी कलाकारी से हमारा दिल जीता।

दरदर्शन का पॉपुलर टीवी शो आज भी इसके सबसे पसंदीदा टीवी सीरियलों में से एक है। एक तरफ जहां नितेश तिवारी की रामायण के इस समय हर तरफ चर्चे है। लोग इसमें जटायु वाले क्लाइमेक्स की सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं।

सुनील ने निभाया था जटायु का रोल इस पॉपुलर किरदार को अनुपम खेर ने आवाज दी है। चलिए अब आपको साल 1987 में लेकर चलते है जब टीवी धाराविक रामायण में सुनील वर्मा ने जटायु की भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपनी अभिनय से शो में गहराई ला दी और इन पौराणिक पात्रों को जीवंत कर दिया।

एक पक्षी के कॉस्ट्यूम के पीछे उनका चेहरा शो में बेशक छिपा रहा, लेकिन उनकी बेहतरीन एक्टिंग ने उस वक्त हर किसी का दिल जीता था। रामायण में उन्होंने जटायु के अलावा इंद्रदेव, गरुड़, रावण के बेटे, च्यवन ऋषि और सुतिक्ष मुनि का भी रोल प्ले किया था। लेकिन आज वो शोबिज से दूर गुमनामी में फैमिली संग जिंदगी बिता रहे हैं।