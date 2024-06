दर्शन फैन मर्डर केस को लेकर Ram Gopal Varma ने किया रिएक्ट, बोले - ये सब Star Worship का नतीजा है...

इस मामले में अभी पूछताछ चल रही है। अब इस मामले में जाने माने फिल्म निर्मात राम गोपाल वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रंगीला फेम डायरेक्टर ने अपने विचार शेयर करते हुए इस घटना को साउथ इंडस्ट्री में फैली स्टार पूजा से जोड़कर बताया। रामगोपाल वर्मा ने लिखा,"एक स्टार अपने एक फैन को मरवाने के लिए दूसरे फैन का सहारा लेता है जोकि उसकी पर्सनल लाइफ में दखल दे रहा था। ये स्टार वर्शिप सिंड्रोम (स्टार को भगवान की तरह पूजना) का एक उदाहरण है। फैंस जो हमेशा से ये चाहते हैं कि उनका फेवरेट एक्टर उनकी पसंद का काम करे,उनकी पसंद की चीज पहने या सबकुछ उनकी पसंद से करे ये इसी सिंड्रोम का साइड इफेक्ट है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता है।"

A star using one die hard fan to kill another die hard fan who was interfering in his personal life is a fit example of the bizarreness of the star worship syndrome ..Fans wanting to order how their stars should run their lives is a unavoidable side effect of the same syndrome— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) June 13, 2024