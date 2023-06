Ram Charan Baby Girl: उपासना और रामचरण की बेटी को अस्पताल से मिली छुट्टी, घर जाते हुए फूलों की हुई बारिश

नई दिल्ली, जेएनएन। Ram Charan And Upasana Kamineni Baby Girl: रामचरण और उपासना ने हाल ही में अपनी जिंदगी में नई खुशियों का स्वागत किया। RRR एक्टर की वाइफ ने 20 जून 2023 को हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में बेबी गर्ल को जन्म दिया।

अपने घर लक्ष्मी के आगमन से जहां दादा चिरंजीवी अपनी खुशी नहीं रोक पाए, तो वहीं पुष्पा- द रूल एक्टर अल्लू अर्जुन ट्विटर पर कपल को बधाई देने के बाद अपनी भतीजी से मिलने के लिए सीधा अस्पताल पहुंचे।

बेबी के जन्म के तीन दिन बाद अब उपासना कामिनेनी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। रामचरण जैसे ही अपनी बेटी और पत्नी के साथ अस्पताल से घर के लिए निकले, लोगों ने उन पर फूलों की वर्षा कर दी।

रामचरण की साउथ इंडस्ट्री में कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, ये तो हम सब जानते ही हैं। जैसे ही उनके घर बेटी के जन्म की खबर सामने आई, हैदराबाद के अपोलो अस्पताल को पिंक रंग में तब्दील कर दिया गया। अब हाल ही में एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें रामचरण और पत्नी उपासना ने अपनी बेबी गर्ल के साथ पहला पब्लिक अपीरियंस किया।

23 जून शुक्रवार को पत्नी उपासना कामिनेनी और बेटी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे मीडिया कैमरा और पैपराजी के लिए जमकर पोज दिया। इस मौके पर बाहर खड़े फैंस रामचरण का नाम लेकर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए नजर आए।

Ram Charan , Upasana with their Baby girl ❤️ coming out of hospital pic.twitter.com/BDSQhzT5um— Sanjay.D.Luffy (@Sanjayred9y_) June 23, 2023