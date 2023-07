Rakhi Sawant एयरपोर्ट पर किया आलिया भट्ट के गाने 'झुमका गिरा रे' पर डांस, अदाकारा ने लहराया साड़ी का पल्लू

Rakhi Sawant Dance Video राखी सावंत (Rakhi Sawant ) एक बार फिर दुबई के लिए रवाना हो चुकी हैं । बुधवार शाम उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया । इस दौरान ने मीडिया को काफी एंटरटेनमेंट किया जिसका वीडियो वायरल हो रहा है । उन्होंने आलिया और रणवीर सिंह के गाने झुमका गिरा रे पर डांस किया ।

HighLights 'झुमका गिरा रे' पर राखी सावंत का डांस एयरपोर्ट पर साड़ी पहनकर किया डांस डांस देख सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स

नई दिल्ली, जेएनएन। Rakhi Sawant Dance Video: राखी सावंत (Rakhi Sawant) हाल ही में दुबई से लौटी थी। अब एक बार फिर से वापस दुबई के लिए रवाना हो चुकी हैं। बुधवार यानी 19 जुलाई को राखी मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। हमेशा की तरह इस बार भी एक्ट्रेस ने जाते-जाते एक्ट्रेस ने एयरपोर्ट पर काफी एंटरटेनमेंट किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। राखी का 'झुमका गिरा रे' पर डांस सेलेब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम पर अदाकारा का एक वीडियो साझा किया है, जिसमे वह आलिया भट्ट और रणवीर सिंह के गाने 'झुमका गिरा रे' पर डांस करती नजर आ रही हैं। इस दौरान राखी बोलट ग्रीन कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं। इस दौरान राखी सावंत ने अपनी साड़ी का पल्लू हटा डांस करती मीडिया के कैमरे में स्पॉट होती है। View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani) यूजर्स ने किया जमकर ट्रोल राखी का इस तरह डांस कई लोगों को रास नहीं आया और उन्होंने उन्हें ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा है, ''झुमका तो नहीं गिरा लेकिन साड़ी का पल्लू बार बार गिरा रही है। दूसरे यूजर ने लिखा, ''गाना सही किया जाए.. पल्लू गिरा रे। तीसरे ने लिखा, राखी सावंत को है पति की तलाश राखी सावंत अब एक और पति की तलाश में हैं। उनके दो पति उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। नए पति के लिए राखी काफी टोने टोटके भी कैमरे के सामने करती नजर आई हैं। उन्होंने हाल ही में मीडिया के सामने अपने सिर पर कई अंडे फोड़े थे और अच्छे पति की कामना की थी। राखी के गाड़ी हुई चोरी हाल ही में राखी सावंत ने पैपराजी से बात करते हुए बताया था कि उनका ड्राइवर उनकी कार की चाबी लेकर भाग गया है। इसके साथ ही राखी ने बताया कि उनका गोल्ड का फोन और पैसे चोरी करके भाग गया।

