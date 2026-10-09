Stree 3 पर लगी मुहर, सिरकटा के बाद नए भूत से होगा 'विक्की' का सामना! Rajkummar Rao ने दिया बड़ा अपडेट

जागरण न्यूज नेटवर्क, मुंबई। सितारों के साथ चलने वाली लंबी-चौड़ी टीम को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। हालांकि, कुछ कलाकार हैं जो अपनी टीम का खर्च निर्माताओं पर नहीं थोपते हैं। उनमें अभिनेता राजकुमार राव (Rajkummar Rao) भी हैं। उनके साथ केवल चार लोग ही होते हैं, वह खुद निर्माता भी हैं तो खुद को निर्माता का एक्टर भी मानते हैं।

मेकर्स पर नहीं डालते हैं अपनी टीम का बोझ राजकुमार राव कहते हैं, "मुझे कभी अपनी टीम छोटी करनी ही नहीं पड़ी। मेरे साथ चार लोग ही रहते हैं, जिनमें मेकअप और हेयर के लिए दो लोग, एक असिस्टेंट और एक सिक्योरिटी से होते हैं। पांच साल से यही है। मुझे लगता है कि कलाकार को निर्माता का एक्टर होना चाहिए।

किसी चीज को लेकर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर आप सेट पर हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि अपनी या अपनी टीम की कॉफी खुद मंगा लो या कहीं का खाना पसंद है तो खुद ऑर्डर कर लो। इसका भार निर्माता पर क्यों डालना?"

सौरव गांगुली की कहानी पर्दे पर ला रहे राजकुमार आगामी दिनों में राजकुमार फिल्म 'प्रहार' (Prahaar) में नजर आएंगे। इसके अलावा वह पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली पर बनी फिल्म 'दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी' में मुख्य भूमिका में हैं।

राजकुमार कहते हैं, "हमने बहुत सारी बातें की हैं, उनके घर पर फिल्म शूट भी की है, ईडन गार्डन स्टेडियम में भी शूटिंग हुई है। मैंने कोलकाता में उनके साथ बहुत समय बिताया है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेरे सामने खोलकर रख दी। वह लीजेंड है।"