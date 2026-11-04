रजनीकांत की Dharman को मिल गई एक और हीरोइन, नयनतारा के बाद फिल्म में हुई इस एक्ट्रेस की एंट्री

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता रजनीकांत (Rajinikanth) फिल्मों का फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। जेलर 2 की अपार सफलता के बाद आने वाले समय में वह फिल्म धर्मन में नजर आएंगे, जिसकी चर्चा लंबे समय से चल रही है। हाल ही में धर्मन में नयनतारा की एंट्री हुई थी और अब फिल्म की दूसरी लीड एक्ट्रेस की जानकारी सामने आ रही है।

रजनीकांत स्टारर धर्मन (Dharman) की दूसरी अभिनेत्री की एंट्री को लेकर मेकर्स की तरफ से आधिकारिक एलान किया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वह कौन सी अदाकारा है। धर्मन में नजर आएंगी ये साउथ एक्ट्रेस लंबे समय से रजनीकांत का नाम फिल्म धर्मन को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है। इस मूवी का निर्देशन अश्वथ मारिमुथु कर रहे हैं, जो इससे पहले ड्रैगन जैसी शानदार फिल्म बना चुके हैं। बुधवार को धर्मन के मेकर्स की तरफ से एक्स हैंडल पर फिल्म की नई लीड एक्ट्रेस का आधिकारिक एलान हुआ है और वह अदाकारा कोई और नहीं बल्कि साउथ की उभरती हुईं अदाकारा श्रीलीला (Sreeleela) हैं।