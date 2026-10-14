90 करोड़ चुकाने के लिए Amitabh Bachchan ने किया था 18 घंटे काम, रजनीकांत बोले- 'बॉलीवुड ने उड़ाया मजाक'
रजनीकांत ने अमिताभ बच्चन के पुराने आर्थिक संकट का खुलासा किया। एक्टर ने बताया कि उन पर 90 करोड़ रुपये का कर्ज था।
HighLights
अमिताभ बच्चन पर 90 करोड़ रुपये का भारी कर्ज था
कर्ज चुकाने के लिए बिग बी ने 18 घंटे काम किया
उन्होंने अपनी संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाया
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रजनीकांत (Rajinikanth) और अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है। इसमें साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म अंधा कानून, 1985 में आई गिरफ्तार और 1991 में आई हम जैसी फिल्में शामिल हैं।
इसके बाद 33 साल बाद एक बार फिर ये जोड़ी बड़े पर्दे पर टीजे ज्ञानवेल की फिल्म वेट्टैयन में नजर आए। इस फिल्म के ऑडियो लॉन्च से रजनीकांत का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। रजनीकांत ने बताया कि उस समय एक्टर आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे।
अमिताभ बच्चन को हुआ था बहुत नुकसान
रजनीकांत ने बताया कि जब एक्टर ने सबकुछ छोड़ने का फैसला किया था उस समय वो अपने करियर के शिखर पर थे। इसके बाद उन्होंने 'अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (ABCL) नाम की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। अफसोस की बात है कि यह बिजनेस चल नहीं पाया और अमिताभ बच्चन दिवालियापन की कगार पर पहुंच गए।
बिग बी पर लगभग 90 करोड़ रुपये का कर्ज हो गया था। उस समय को याद करते हुए रजनीकांत ने बताया कि कैसे इस महान एक्टर को अपना जुहू वाला घर और मुंबई की दूसरी प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ीं और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें दिन में 18 घंटे तक काम करना पड़ा।
That Is #AmitabhBachchan 🔥🙌 Haters in Mumbai Laughed at AB, Saying “He's Doing Ads For Money” Just 3 years… Age 64 1000 Problems in the body… He Worked 18 hours per day & Paid All Debt Brought the same house & 3 more on the same road. ~ #Rajinikanth ji https://t.co/bHZf7HmqJk— 𝐒ʜᴀɴɪ 𝐘ᴀᴅᴀᴠ (@JrYadav1409) October 13, 2026
अमिताभ ने 18 घंटे किया काम
रजनीकांत ने कहा, 'बॉम्बे इंडस्ट्री के लोग यह देखकर फिर से हैरान रह गए। तीन साल तक, सेहत से जुड़ी कई दिक्कतों के बावजूद उन्होंने दिन में 18 घंटे काम किया और अपना सारा कर्ज चुका दिया। सिर्फ 64 साल की उम्र में उनके शरीर में 1000 तरह की परेशानियों के बावजूद उन्होंने कड़ी मेहनत की।
एक्टर ने बाद में ना सिर्फ अपना पुराना घर वापस खरीदा, बल्कि उसी गली में कुल तीन घर खरीदे। सारा कर्ज चुका दिया। यही तो अमिताभ बच्चन हैं!'
बता दें कि अमिताभ बच्चन को रजनीकांत अपने मेंटर मानते हैं। वहीं अमिताभ की फिल्मों की बात करें तो एक्टर को आखिरी बार प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 एडी में देखा गया था।
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