90 करोड़ चुकाने के लिए Amitabh Bachchan ने किया था 18 घंटे काम, रजनीकांत बोले- 'बॉलीवुड ने उड़ाया मजाक'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रजनीकांत (Rajinikanth) और अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है। इसमें साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म अंधा कानून, 1985 में आई गिरफ्तार और 1991 में आई हम जैसी फिल्में शामिल हैं।

इसके बाद 33 साल बाद एक बार फिर ये जोड़ी बड़े पर्दे पर टीजे ज्ञानवेल की फिल्म वेट्टैयन में नजर आए। इस फिल्म के ऑडियो लॉन्च से रजनीकांत का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। रजनीकांत ने बताया कि उस समय एक्टर आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे।

अमिताभ बच्चन को हुआ था बहुत नुकसान रजनीकांत ने बताया कि जब एक्टर ने सबकुछ छोड़ने का फैसला किया था उस समय वो अपने करियर के शिखर पर थे। इसके बाद उन्होंने 'अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (ABCL) नाम की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। अफसोस की बात है कि यह बिजनेस चल नहीं पाया और अमिताभ बच्चन दिवालियापन की कगार पर पहुंच गए।

बिग बी पर लगभग 90 करोड़ रुपये का कर्ज हो गया था। उस समय को याद करते हुए रजनीकांत ने बताया कि कैसे इस महान एक्टर को अपना जुहू वाला घर और मुंबई की दूसरी प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ीं और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें दिन में 18 घंटे तक काम करना पड़ा।