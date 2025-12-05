भाड़ में जाओ...IndiGO Airlines पर फूटा एक्टर्स का गुस्सा, एयरपोर्ट पर घंटों फंसे रहे ये सितारे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो एक बड़े संकट का सामना कर रही है। ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से एयरलाइन को पिछले कुछ दिनों में करीब 1,000 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी हैं। एयरपोर्ट पर फंसे पैसेंजर्स और जवाब मांगते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। एयरलाइन पर न सिर्फ आम पैसेंजर्स बल्कि उन सेलिब्रिटीज को भी परेशानी हो रही है, जिन्होंने बड़े पैमाने पर टिकट कैंसिलेशन के कारण टिकट पर पैसे गंवाए हैं। इन सितारों ने सोशल मीडिया पर आपबीती सुनाई, वहीं कई स्टार्स ने इंडिगो एयरलाइन पर अपना गुस्सा जाहिर किया।

एयरपोर्ट पर घंटों फंसे रहे ये सितारे महेश बाबू के भाई और एक्टर नरेश ने एक छोटा वीडियो पोस्ट किया जिसमें बंद बोर्डिंग गेट के पास पैसेंजर कन्फ्यूजन में जमा हुए दिख रहे हैं। इस घटना के बारे में बात करते हुए, उन्होंने लिखा कि 1990 के दशक में फ्लाइटिंग अब के मुकाबले ज्यादा सेफ लगती थी। उन्होंने लिखा, 'फ्लाइंग का मजा 90 के दशक में खत्म हो गया था। सुबह 8:15 AM पर HYD इंडिगो टर्मिनल पर समय पर पहुंचे। इंडिगो की सभी फ्लाइट्स लेट थीं। तब तक फ्लाइट में खाने के लिए खाना पैक कर लिया था। शॉपिंग की और वापस भागे तो ग्राउंड क्रू और पैसेंजर के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। गंदगी।'

इंडिगो ने मांगी माफी एक्टर और डांसर लॉरेन गॉटलिब भी इंडिगो के उन परेशान पैसेंजर्स की बढ़ती लिस्ट में शामिल हो गईं, जो फ्लाइट्स में बहुत ज्यादा देरी और कैंसलेशन की वजह से परेशान थे। इस वजह से सैकड़ों लोग पूरे भारत के एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए थे। तीन दिनों तक चली इस रुकावट ने पूरे देश में अफरा-तफरी मचा दी और इंडिगो को इस मुश्किल को मानते हुए दो बार सबके सामने माफी मांगनी पड़ी।

मीडिया के साथ अपनी परेशानी शेयर करते हुए लॉरेन ने कहा, 'यह पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है। आप जो कुछ भी ऑनलाइन देख रहे हैं, वही हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अंदर तबाही मच गई है। दुबई जाने वाली सभी फ्लाइट्स, जहां मैं जा रही हूं- कैंसिल! सब कुछ कैंसिल। वहां सैकड़ों लोग हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी मुसीबत आ गई है और मुझे अभी बहुत बुरा लग रहा है। इंडिगो फ्लाइट न लें, खासकर अभी, शायद कभी नहीं। लेकिन खासकर अभी'।

इन सितारों ने जाहिर किया गुस्सा एक्ट्रेस मेहरीन पीरजादा ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया पर इंडिगो एयरलाइंस पर लगातार फ्लाइट में देरी को लेकर 'कस्टमर्स को गुमराह करने' का आरोप लगाया। मेहरीन ने अपने X (पहले Twitter) पर इंडिगो को लताड़ा कि वह देरी के बावजूद अपने ऐप पर फ्लाइट्स टाइम पर दिखा रहा है। उन्होंने लिखा, 'भाड़ में जाए इंडिगो यह बिल्कुल मंजूर नहीं है। पैसेंजर कई दिनों से एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, जबकि आपका ऐप फ्लाइट्स को ऑन टाइम दिखाता रहता है, जब तक कि आप बोर्डिंग के समय उन्हें कैंसिल नहीं कर देते। यह कोई गड़बड़ नहीं है - यह लापरवाही है'।