चार्मी कौर और पुरी जगन्नाथ फिर करेंगे धमाका, राम पोथिनेनी स्टारर iSmart Shankar के सीक्वल का एलान

Ram Pothineni, DoubleI SMART Photo Credit Instagram

HighLights 'आईस्मार्ट शंकर' साल 2019 में रिलीज हुई थी 3 साल बाद 'आईस्मार्ट शंकर' के सीक्वल का एलान हुआ जिसका नाम 'डबल आईस्मार्ट' है

नई दिल्ली, जेएनएन। साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'आईस्मार्ट शंकर' (iSmart Shankar) तो आपको याद होगी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया था। इसमे उस्ताद राम पोथिनेनी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस मूवी का निर्देशन पुरी जगन्नाथ ने किया था। अब एक बार फिर से पर्दे पर उनकी जोड़ी नजर आने वाली है। करीब तीन साल बाद फिल्म के निर्माताओं ने 'आईस्मार्ट शंकर' के सीक्वल का एलान कर दिया है, जिसका नाम 'डबल आईस्मार्ट' है। 'आईस्मार्ट शंकर' के सीक्वल का एलान पुरी जगन्नाथ और चार्मी कौर मिलकर पुरी कनेक्ट्स के बैनर तले फिल्म का निर्माण करेंगे। 'आईस्मार्ट शंकर' के सीक्वल के लिए फिर से पोथिनेनी और जगन्नाथ एक साथ आए हैं। इसकी जानकारी पोथिनेनी ने अपने ट्विटर पर साझा की है। एक फोटो के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'दोगुना मनोरंजन। दोगुना एक्शन। दोगुना पागलपन। हम वापस आ गये। डबल आईस्मार्ट मोड चालू।' DOUBLE the Entertainment! DOUBLE the Action! DOUBLE the Madness! WE R BACK!!#DoubleISMART mode ON! 🤙 pic.twitter.com/iN9oHjF1eo— RAm POthineni (@ramsayz) July 10, 2023 12 जुलाई से शुरू होगी शूटिंग डबल आईस्मार्ट की शूटिंग बुधवार यानी 12 जुलाई से शुरू होने वाली है। पुरी जगन्नाथ ने एक ऐसी कहानी लिखी है, जिसका विस्तार बहुत बड़ा होगा और इसे शीर्ष श्रेणी के तकनीकी मानकों के साथ बड़े पैमाने पर अच्छे बजट के साथ बनाया जाएगा। पुरी, राम को आईस्मार्ट शंकर से भी बड़े किरदार में दिखाएंगे। 8 मार्च को रिलीज होगी फिल्म इसके साथ निर्माताओं ने 'डबल आईस्मार्ट' की रिलीज तारीख का ऐलान भी कर दिया है। यह फिल्म महाशिवरात्रि के खास मौके पर 8 मार्च, 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। डबल आईस्मार्ट की पैन इंडिया रिलीज होगी और तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में रिलीज की जाएगी।

Edited By: Aditi Yadav