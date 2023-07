Punjab 95: दिलजीत दोसांझ की मूवी 'पंजाब 95' का टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में होगा प्रीमियर, फर्स्ट लुक आया सामने

Punjab 95 First Look दिलजीत दोसांझ की अपकमिंग फिल्म पंजाब 95 का फर्स्ट लुक रिवील हो गया है। साथ ही एक गुडन्यूज भी मिली है। फिल्म की टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में प्रीमियर होगा। ये मूवी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा पर आधारित है। इस मूवी में बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल और सुविंदर विक्की भी लीड रोल में होंगे।

Punjab 95 first look out Diljit Dosanjh Movie world premier on Toranto International Film Festival 2023. Photo- Instagram

