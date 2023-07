Project K Prabhas Poster Out: दीपिका के बाद सामने आया प्रभास का लुक, यूजर्स ने दिया हैरान करने वाला रिएक्शन

नई दिल्ली, जेएनएन। Project K Prabhas First Look Out: प्रभास की आदिपुरुष के बाद अब फैंस उनकी आगामी फिल्म 'प्रोजेक्ट-के' के लिए बेहद उत्साहित हैं। इस फिल्म में पहली बार उनकी और दीपिका पादुकोण की जोड़ी फैंस को नजर आएगी।

इस फिल्म से पूरी स्टारकास्ट की झलक 21 तारीख को फैंस को देखने को मिलेगी। कुछ समय पहले ही वैजयंती मूवीज ने फैंस की बेसब्री बढ़ाते हुए बताया था कि जल्द ही फिल्म से प्रभास का पहला लुक ऑडियंस के सामने आने वाला है और अब वह पल आ चुका है, क्योंकि मेकर्स ने फिल्म से प्रभास का पहला लुक आउट कर दिया है।

दीपिका पादुकोण के लुक ने तो फैंस को काफी निराश किया था, जिसके बाद लोगों को प्रभास के लुक से काफी उम्मीद थी। अब हाल ही में वैजयंती मूवीज ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट से प्रभास का लुक शेयर किया है। बढ़े हुए बालों के साथ और आंखों में इंटेंसिटी भरे और सुपरहीरो सूट में नजर आ रहे प्रभास अपने फर्स्ट पोस्टर में काफी रिबेलियस लग रहे हैं।

उनके इस लुक को शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, "अब हीरो का उदय हो चुका है और गेम बदल चुका है। ये प्रोजेक्ट के से रिबेल स्टार प्रभास हैं। इस प्रोजेक्ट की पहली झलक 20 को अमेरिका और 21 को इंडिया में दिखाई जाएगी"।

The Hero rises. From now, the Game changes 🔥

This is Rebel Star #Prabhas from #ProjectK.

First Glimpse on July 20 (USA) & July 21 (INDIA).

To know #WhatisProjectK stay tuned and subscribe: https://t.co/AEDNZ3ni5Q@SrBachchan @ikamalhaasan @deepikapadukone @nagashwin7… pic.twitter.com/oRxVhWq4Yn— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) July 19, 2023