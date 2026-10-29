Priyanka Chopra ने हाथों में सजाई 'पिया' के नाम की मेहंदी, करवाचौथ पर प्यारी तस्वीरें शेयर कर पूछा सवाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी दमदार अदाकारी का जलवा बिखेरने वालीं अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा (Priynka Chopra) को भला कौन नहीं जानता। अंग्रेजी फिल्म कलाकार निक जोनस के साथ शादी के बाद बेशक प्रियंका विदेश में शिफ्ट हो गईं हैं, लेकिन वह भारतीय कल्चर को बिल्कुल भी नहीं भूली हैं, जैसे कि करवाचौथ को सेलिब्रेट करना।

शादी के बाद से हर साल प्रियंका चोपड़ा करवाचौथ (Karwa Chauth) का व्रत रखती हैं और इसकी तैयारी करती हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है और अपने हाथों में पिया के नाम की मेहंदी भी लगाई है। साथ ही एक सवाल भी फैंस से पूछा है-

प्रियंका चोपड़ा ने लगाई हाथों में मेहंदी सोशल मीडिया पर प्रियंका चोपड़ा काफी एक्टिव रहती हैं। जिसके तहत वह आए दिन कुछ न कुछ लेटेस्ट पोस्ट साझा करती हैं। करवाचौथ के खास अवसर पर प्रियंका ने सुबह से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसकी झलकियां उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी में दिखाई हैं। इंस्टा स्टोरी में तस्वीरें शेयर कर प्रियंका चोपड़ा ने पिया के नाम की मेहंदी, करवाचौथ की सारी तैयारियां और पति निक जोनस संग बेटी मालती मेरी की फोटोज पेश की हैं।

सोशल मीडिया पर प्रियंका चोपड़ा द्वारा शेयर की गईं, ये प्यारी तस्वीरें फैंस को काफी पसंद आ रही हैं। तमाम फैंस इन कमेंट कर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं और बता रहे हैं कि चासनी बिल्कुल काम करेगी। बाकी चांद तो रात में ही निकलेगा।