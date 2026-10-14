प्रियंका चोपड़ा की मां के घर करता था काम, मीरजापुर में ट्रेन में वड़ा पाव खाकर हुआ बेहोश

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। हावड़ा-मुबई मेल ट्रेन से जाते समय पीडीडीयू स्टेशन पर बुधवार सुबह एक बिना वर्दी व बिल्ला वाले वेंडर से बड़ा पाव खरीदकर खाने से एक यात्री ट्रेन में बीमार होने के साथ अचेत हो गया। कंट्रोल रूम की सूचना पर यात्री को मीरजापुर स्टेशन पर आरपीएफ ने उतारकर रेलवे अस्पताल ले गई। जहां डा. वीके सिंह ने उपचार किया। यात्री ने बताया कि वह अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की मां के घर पर मुंबई में साफ-सफाई का काम करता है। अवकाश लेकर घर आया था।

झारखंड के गिरिडीह थाना क्षेत्र के मडरो देवरी के बरवाबाद गांव निवासी बोधन पंडित ने बताया कि बुधवार भोर में वह कोडरमा से दादर जाने के लिए हावड़ा-मुंबई मेल 12321 के कोच संख्या एस-5 में सवार हुआ। पीडीडीयू स्टेशन पर ट्रेन पहुंची तो नाश्ता करने के लिए प्लेटफार्म पर एक बिना बिल्ला व वर्दी के वेंडर से बड़ा पांव खरीदकर खा लिया।

ट्रेन चलने के कुछ देरबाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और आंख के सामने अंधेरा छाने लगा। इसके बाद अचेत होने के साथ गिर गया। यात्रियों ने कंट्रोल रूम को सूचना देकर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए सूचना दी। मीरजापुर रेलवे अस्पताल में उपचार के बाद यात्री ने बताया कि वह फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की मां के घर पर साफ-सफाई का काम करता है।