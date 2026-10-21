Priyanka ने सैफ अली खान के साथ आ रही फिल्म से बनाई दूरी, शूटिंग वाले दिन लिया प्रोजेक्ट से अलग होने का फैसला?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) बहुत जल्द सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के अपोजिट एक फिल्म में नजर आने वाली थीं। फिल्म का टाइटल अभी तय नहीं हुआ है लेकिन इसे पीरियड ड्रामा फिल्म बताया जा रहा है।

रितेश बत्रा इसे डायरेक्ट करने वाले थे। मूवी की शूटिंग 21 अक्टूबर से मुंबई में शुरू हो गई है। लेकिन पीसी के फैंस के लिए ये थोड़ी निराश करने वाली खबर है। जानकारी के मुताबिक प्रियंका अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं।

प्रियंका ने किस वजह से छोड़ा प्रोजेक्ट? शेड्यूल को लेकर आ रही दिक्कतों की वजह से देसी गर्ल अब इसमें नजर नहीं आएंगी। मेकर्स दो अन्य एक्टर्स से इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी ऐसे समय में आई है जब आज ही फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है।

मुंबई के भायखला स्थित एक म्यूजियम में फिल्म की शूटिंग हो रही है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े एक सूत्र ने बताया, 'उम्मीद थी कि प्रियंका मुंबई में होने वाली शूटिंग का हिस्सा बनेंगी। लेकिन, उन्हें इस फिल्म से बाहर होना पड़ा। वह इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाना चाहती थीं और सैफ तथा रितेश, दोनों के साथ काम करने की इच्छुक थीं।'