Parineeti Chopra-Raghav Chadha Engagement: दिल्ली पहुंचीं हुईं प्रियंका चोपड़ा, जानें सगाई की क्या है तैयारी

नई दिल्ली, जेएनएन। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की सगाई की शुभ घड़ी में अब से कुछ ही घंटों की देरी है। इंगेजमेंट सेरेमनी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, सगाई कपूरथला हाउस, दिल्ली में है। इस खास मौके पर चोपड़ा परिवार भी मौजूद रहेगा। उधर, प्रियंका चोपड़ा लंदन से दिल्ली पहुंच चुकी हैं। उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया।

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा को लेकर पिछले कई दिनों से खबरें आ रही थी कि यह दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। 13 मई को दिल्ली में उनकी इंजेगमेंट सेरेमनी है, जिसमें राजनेताओं सहित कई बॉलीवुड हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। मेहमानों की लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा का नाम शामिल है, जिन्हें पहले लंदन एयरपोर्ट और फिर दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। प्रियंका, परिणीति की शादी में शरीक होने के लिए दिल्ली पहुंची हैं। हालांकि, इस दौरान वह निक जोनस और मालती के बिना नजर आईं।

