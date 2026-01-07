Priyanka Chopra की एक्स जेठानी बनना चाहती हैं बॉलीवुड हीरोइन, शाह रुख खान की हैं जबरा फैन
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा इस वक्त हॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रही हैं। बेवॉच से लेकर क्वांटिको, सिटाडेल, लव अगेन जैसी कई फिल्में और सीरीज में प्रियंका चोपड़ा ने काम किया।
हालांकि, प्रियंका चोपड़ा जहां हॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का दम दिखा रही हैं, तो वहीं उनकी एक्स जेठानी और जो जोनस की पूर्व पत्नी ने बॉलीवुड में काम करने की इच्छा जताई है। इतना ही नहीं, कभी प्रियंका की दोस्त रहीं उनकी एक्स भाभी ने बॉलीवुड में अपने फेवरेट सितारों के बारे में भी बताया।
शाह रुख खान को बताया बॉलीवुड का GOAT
अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर नहीं, तो बता दें कि यहां पर हम 'गेम्स ऑफ थ्रोंस' एक्ट्रेस सोफी टर्नर की बात कर रहे हैं, जो कभी निक जोनस की फैमिली का हिस्सा थीं। हाल ही में फर्स्टपोस्ट से बातचीत के दौरान सोफी टर्नर ने बॉलीवुड फिल्मों में काम करने को लेकर दिलचस्पी दिखाई है।
उन्होंने कहा, "माय गॉड ये बहुत ही टफ है। आई मीन, शाह रुख खान GOAT (Greatest of all time) हैं, लेकिन मुझे दीपिका पादुकोण भी बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि वह बहुत शानदार एक्ट्रेस हैं। फिल्मों में मुझे आरआरआर (RRR) बहुत ज्यादा पसंद आई।
बॉलीवुड फिल्मों में काम करने की जताई इच्छा
सोफी टर्नर ने आगे बातचीत में कहा, "मैं एक बॉलीवुड फिल्म में काम जरूर करना चाहूंगी। मुझे डांस करना अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये बहुत अलग है और वह सब कितने खूबसूरत लगते हैं। प्रोडक्शन डिजाइन इतना शानदार होता है कि मुझे नहीं लगता कि हमने कभी किसी वेस्टर्न फिल्मों के सेट पर ऐसा कुछ देखा होगा।"
आपको बता दें कि सोफी टर्नर के बॉलीवुड के फेवरेट स्टार्स शाह रुख खान और दीपिका चेन्नई एक्सप्रेस, ओम शांति ओम, हैप्पी न्यू ईयर, पठान और जवान जैसी तकरीबन पांच फिल्मों में साथ काम कर रहे हैं। अब जल्द ही उनकी जोड़ी 'किंग' में नजर आएगी।
