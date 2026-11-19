एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनास के साथ एक बहुत प्यारा वीडियो शेयर किया है। प्रियंका ने फैमिली वेकेशन की कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं जिसमें से एक वीडियो ने सभी का ध्यान खींचा।

19 नवंबर को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनकी नन्ही बेटी मालती गायत्री मंत्र का जाप करती सुनाई दे रही है। मालती ने प्यारी सी आवाज में गाया गायत्री मंत्र इस क्लिप में, प्रियंका अपनी बेटी मालती को गोद में लिए बैठी हैं और दोनों प्रार्थना करती हुई नजर आ रही हैं। खिड़की की ओर देखते हुए, मालती गायत्री मंत्र का पाठ करती हैं। जैसे ही वह मंत्र पूरा करती है, प्रियंका खुशी से कहती हैं,'बहुत सुंदर।' वहीं फैंस भी कमेंट्स में नन्हीं मालती की तारीफ करते हुए दिखे।

View this post on Instagram A post shared by Timesapplaud Trends (@timesapplaudtrends_) यह वीडियो उन तस्वीरों और क्लिप्स के कलेक्शन का हिस्सा है, जिन्हें प्रियंका ने अपनी आने वाली फिल्म 'ब्लूफ्लाई' के सेट से शेयर किया है। प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टा पर शेयर किया फोटो डंप अपने व्यस्त शूटिंग शेड्यूल के बावजूद, प्रियंका शूटिंग लोकेशन पर अपने समय का भरपूर आनंद लेती दिख रही हैं। उनके इंस्टाग्राम फोटो डंप में कई प्राइवेट पल शेयर किए हैं, जैसे बीच पर टहलना, परिवार के साथ बिताया गया समय और उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या की झलकियां।