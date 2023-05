Prakash Mehra Death Anniversary: प्रकाश मेहरा की इन फिल्मों से रातोंरात स्टार बने बिग बी, ऐसे पलटी थी किस्मत

नई दिल्ली, जेएनएन। Prakash Mehra Death Anniversary: हिंदी सिनेमा में पिछले तीन दशक से भी ज्यादा समय से फिल्में बन रही हैं। इस दौरान कई निर्देशक ऐसे आए, जिन्होंने कभी न भूलने वाले दृश्यों को अपनी पारखी नजर से चित्रित कर दिया। उन्हें में के एक रहे प्रकाश मेहरा, जिन्होंने सिनेमाई जगत में कुछ ऐसी फिल्में बनाईं, जिनकी कहानी आज की फिल्मों से भी ज्यादा पसंद की जाती हैं।

प्रकाश मेहरा ऐसे निर्देशक थे, जो मुश्किल कहानियों को सरलता और सहजता के साथ बड़े पर्दे पर दिखाते थे। यही वह इंसान भी थे, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को करियर में ऊंची उड़ान भरने का पहला रास्ता दिखाया। प्रकाश मेहरा ने कई फिल्में बनाईं, जिनमें पांच से अधिक फिल्में उन्होंने बिग बी को लेते हुए बनाई थीं। 17 मई, 2009 को इस दिग्गज निर्देशक ने अंतिम सांस ली। उनकी पुण्यतिथी पर आपको बताएंगे उन फिल्मों के बारे में जो उन्होंने अमिताभ बच्चन को कास्ट करते हुए बनाई।

'जंजीर' फिल्म अमिताभ बच्चन के पास ऐसे समय पर आई थी, जब एक के बाद एक उनकी 12-13 फिल्में फ्लॉप हो रही थीं। उस वक्त अमिताभ बच्चन को हिट फिल्म की दरकार थी, जिसकी तलाश प्रकाश मेहरा की 'जंजीर' से पूरी हुई। इस फिल्म ने अमिताभ को रातोंरात स्टार बना दिया था। उनके एंग्री यंग मैन की छवि का आगाज भी इसी मूवी से हुआ था।

Zanjeer released 50 years ago on this day pic.twitter.com/EbB75Fx5Fv

कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म के जरिये अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा की जोड़ी ने कमाल कर दिया था। फिल्म में विनोद खन्ना भी थे, जिन्होंने अमिताभ के दोस्त अजय का रोल किया था। फिल्म में सायरा बानो भी थीं। 'हेरा फेरी' ने बड़े पर्दे पर तो कमाल किया ही, साथ ही अमिताभ बच्चन के करियर में नई उड़ान भर दी।

एक अनाथ लड़के की कहानी को दिखाती यह फिल्म भी काफी पसंद की गई। प्रकाश मेहरा के साथ यह अमिताभ बच्चन की तीसरी फिल्म थी, जिसमें विनोद खन्ना ने भी उनके साथ स्क्रीन शेयर किया था। ये फिल्म उस जमाने में सुपरहिट साबित हुई थी।

'लावारिस' प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की चौथी हिट फिल्म रही। फिल्म को आज भी 'मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है' गाने के लिए याद किया जाता है, जिसे अमिताभ बच्चन की आवाज में ही फिल्माया गया था। फिल्म का नाम लावारिस इसलिए रखा गया क्योंकि अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर हीरा अनाथ होता है। अवैध संबंध से पैदा हुआ और एक शराबी द्वारा पाला गया हीरा अपनी पहचान पता चलने पर ताज्जुब में आ जाता है। फिल्म के हर एक सीन को खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। अमिताभ बच्चन के साथ जीनत अमान की जोड़ी भी हिट हुई थी।

यह प्रकाश मेहरा की वह फिल्म थी, जिसमें अमिताभ बच्चम के साथ ही शशि कपूर, परवीन बाबी और स्मिता पाटिल ने भी अभिनय किया था। 'नमक हलाल' अमिताभ बच्चन की हिट फिल्मों में गिनी जाती है। यह मूवी उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी।

“ke pag ghungroo baandh

meera naachi thi..”

“Even though it’s a 12-min song recrorded over 4 days, *clenching his fist* aise pakad ke rakha thaa public ko @SrBachchan ne theatre mein. Only the Megastar could’ve managed it” ~ Bappi Lahiri

NAMAK HALAAL released on 30 April 1982 pic.twitter.com/IVugeudDAM— Film History Pics (@FilmHistoryPic) April 29, 2019