Kalki 2898 AD Twitter Review: सोशल मीडिया पर सुबह से ही ट्रेंड करने लगा कल्कि, जानिए यूजर्स का कैसा रहा रिएक्शन

कल्कि आज यानी 27 जून को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और कुछ ही पलों में ट्वीटर पर इसके रिएक्शन्स भी आने लगे।

दरअसल साउथ में प्रभास की कल्कि 2898 एडी के शोज सुबह के चार बजे से ही शुरू हो गए थे और इन्हीं को देखकर फैंस ने अपने रिएक्शन सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। एक यूजर ने लिखा फर्स्ट हाल्फ, इसके साथ उसने हार्ट वाले इमोजी शेयर किए। वहीं भैरवा की परफॉर्मेंस को उसने फायर वाले इमोजी के साथ शेयर करते हुए लिखा इट्स नागी डे।

लगभग 30 मिनट का महाभारत सीक्वेंस, हर एक फ्रेम डिवाइन और जादुई होगा। एक यूजर ने लिखा, क्या मूवी है... क्या विजन है। नागी आप ग्रेट हैं। कुछ ही फिल्में हैं,जो ऐसा इम्पैक्ट दे सकती हैं। फाइनली प्रभास के फैंस खुश हैं...

यह भी पढ़ें: Kalki 2898 AD: 'फटा पोस्टर निकला हीरो', Prabhas ही नहीं 'कल्कि' में साउथ स्टार की एंट्री ने किया सरप्राइज

What a movie,......what a vision....nagi mowaa u r the great....only few movies can give this impact.

सेकेंड हाफ का 80% एक्शन है। कल से पक्का सिनेमाघरों में भीड़ लगने वाली है।

"Almost 80% of the 2nd half is action" - #Prabhas 🔥🔥🔥💃🏻💃🏻

वहीं भीष्मा टॉक्स नाम के एक यूजर ने लिखा- #कल्कि2898एडी -साइंस फिक्शन के साथ माइथोलॉजी पर एक सिनेमाई प्रतिभा...सेकेंड हाफ में कई एलिमेंट्स आपको अचंभित कर देंगे खासतौर पर इसका क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स में #अमिताभ और #प्रभास #कमलहसन के बीच सीक्वेंस...हर किरदार की कैमियो उपस्थिति महसूस हुई।

यह भी पढ़ें: क्या IMAX 3D में नहीं दिखाई जाएगी प्रभास और दीपिका पादुकोण की Kalki 2898 AD, जानें क्या है सच

#Kalki2898AD - A cinematic brilliance on mythology with Sci-fi

Many elements in second half leaves you awestruck and especially climax

Sequences between #Amitabh and #Prabhas #KamalHassan in climax

Every character cameo presence felt.— 𝐁𝐡𝐞𝐞𝐬𝐡𝐦𝐚 𝐓𝐚𝐥𝐤𝐬 (@BheeshmaTalks) June 27, 2024