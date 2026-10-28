एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। प्रभास (Prabhas) के जन्मदिन पर 23 अक्टूबर को उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म फौजी का टीजर रिलीज किया गया था। रिलीज के साथ ही फौजी का टीजर विवादो में घिर गया है। सुभाष चंद्र बोस के पोते और पश्चिम बंगाल में भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष चंद्र कुमार बोस ने इतिहास को तोड़ मरोड़कर पेश करने की वजह से निर्माता से फिल्म के टीजर को हटाने की मांग की है।

नेताजी के अपमानजनक चित्रण पर जताई आपत्ति मंगलवार को चंद्र कुमार बोस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को लिखा खत शेयर किया, जिसमें उन्होंने प्रभास के फौजी के टीजर को प्वाइंट आउट करते हुए उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मूवी में जिस तरह दर्शाया गया है उस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने लिखा, "हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि सेंसर बोर्ड ने इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट को पास कैसे कर दिया। हम नेताजी को फिल्म में इस तरह से दर्शाने का कड़ा विरोध करते हैं।"

उन्होंने अपने खत में इनफार्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को मेंशन करते हुए आगे लिखा, "आपसे अनुरोध है कि इस जरूरी और गंभीर विषय पर ध्यान दें और इसकी जांच करवाए। आप इस चीज को सुनिश्चित करें कि ये टीजर सभी जगह से हट दिया जाए और सेंसर बोर्ड में जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें कड़ी सजा दी जाए, तो यह देश की सच्ची सेवा होगी।"

सही करके दोबारा टीजर रिलीज करने की डिमांड की चंद्र कुमार बोस ने अपने पोस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया। उन्होंने आगे लिखा, "फौजी के टीजर को अभी के अभी हटाना चाहिए, सही करके इसे दोबारा रिलीज करना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर टीजर और मूवी दोनों में ही हमारी चिंताओं का समाधान किया जाना चाहिए। प्रभास और फौजी की पूरी टीम के साथ मेरी गुड विशेस हैं। आशा है कि निर्देशक हनु राघवपुणी को मैटर की सीरियसनेस का एहसास होगा।"