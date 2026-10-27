Ravi Kishan ने बढ़ा दी रणबीर कपूर और प्रभास की टेंशन! इन दो फिल्मों को टक्कर देगी 'मेरा यार बजरंगी'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत के लोकप्रिय अभिनेता रवि किशन (Ravi Kishan) को भला कौन नहीं जानता। एक तरफ सोशल मीडिया पर उनको लेकर मजेदार मीम्स बनते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वह फिल्म इंडस्ट्री के सबसे उम्दा कलाकारों में भी शुमार रहते हैं। इस बीच रवि किशन की अपकमिंग फिल्म मेरा यार बजरंगी की घोषणा मेकर्स की तरफ से कर दी गई है।

मेरा यार बजरंगी (Mera Yaar Bajrangi_ की रिलीज डेट के एलान के साथ ये साफ हो गया है कि रवि किशन की ये फिल्म रणबीर कपूर और प्रभास की फिल्मों की टेंशन बढ़ाती हुई नजर आएगी। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं-

इन दो फिल्मों से होगा मेरा यार बजरंगी का क्लैश रवि किशन की आने वाली फिल्म मेरा यार बजरंगी का फर्स्ट लुक और रिलीज डेट का आधिकारिक एलान महावीर जैन फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस द्वारा किया है, जो आने वाले समय में हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की राम बोला फिल्म को भी बना रहे हैं। मेरा यार बजरंगी के लेटेस्ट पोस्टर के साथ-साथ मेकर्स ने बताया है कि ये फिल्म अगले साल दीवाली 2027 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।