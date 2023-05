Inspector Avinash Trailer Out: 'काल' बनकर माफिया के खिलाफ आवाज उठाते दिखे रणदीप हुड्डा

नई दिल्ली, जेएनएन। Inspector Avinash Trailer: ब्लॉकबस्टर विक्रम वेधा के भव्य डिजिटल प्रीमियर के बाद जिओ सिनेमा अब एक रोमांचक एक्शन ड्रामा 'इंस्पेक्टर अविनाश' का शानदार ट्रेलर रिलीज हुआ है। पिछले कुछ दिनों से रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) अपकमिंग सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश' (Inspector Avinash) को लेकर काफी चर्चा में रहे। रणदीप हुड्डा की इस सीरीज में साउथ इंडस्ट्री में धमाल चुकी एक्ट्रेस इरा मोर नजर आएंगे । बता दें, इरा मोर इस फिल्म से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं ।

1 मिनट 4 सेकेंड के इस ट्रेलर में रणदीप हुड्डा पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आ रहे हैं। जो लोगों पर गोलियां बरसाते दिखाई दे रहे है । इसमे दिखाया गया है उत्तर प्रदेश में माफिया और अवैध हथियारों के व्यापार के सर्वोच्च शासन के साथ एक बहादुर और असाधारण पुलिस अधिकारी अविनाश मिश्रा यानी रणदीप अपनी टीम के साथ बढ़ते माफिया पर अंकुश लगाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ।

