123 करोड़ रुपये में हुआ ब्रिटनी स्पीयर्स की बायोग्राफी का करार, दुनिया के सामने रखेंगी अपने जीवन के कई राज

नई दिल्ली, जेएनएन। हॉलीवुड की पॉप सेंसेशन ब्रिटनी स्पीयर्स एक बार फिर चर्चा में हैं। अपने गाने के लिए नहीं, बल्कि बायोग्राफी (Tell-All Memoir) की डील के लिए चर्चित हुई हैं।

दरअसल, पब्लिशिंग हाउस Simon & Schuster के साथ ब्रिटनी ने 15 मिलियन डॉलर की डील साइन की है, इस बुक के जरिए ब्रिटनी अपने जीवन के कई राज दुनिया और फैंस के सामने रखने वाली हैं। इस किताब में वो अपने रिश्ते, करियर और जीवन के उतार-चढ़ाव से जुड़ी जानकारियां भी शेयर करेंगी। इस मैमोयर का शीर्षक द वुमन इन मी (The Woman In Me) है।

पिता पर लगाया था मानसिक शोषण का आरोप

मैमोयर की खबर सिंगर की 13 साल लंबी कन्जरवेटरशिप न्यायालय द्वारा खत्म करने के तीन महीने बाद आयी है। ब्रिटनी की जिंदगी काफी दिलचस्प रही है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए उन्होंने दुनियाभर में खूब शोहरत बटोरी तो निजी जिंदगी की उलझनों के लिए चर्चा में रहीं।

ब्रिटनी ने अपने पिता पर मानसिक शोषण करने, फाइनेंस कंट्रोल करने और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दखल देने के गंभीर आरोप लगाये थे। वह अभी भी अपने पिता के साथ कानूनी लड़ाई में उलझी हुई हैं, जिन्होंने अनुरोध किया था कि कन्जरवेटरशिप समाप्त होने के बावजूद वह पिता के कानूनी खर्चों का भुगतान करें।

मीडिया में खूब उछला था कन्जरवेटरशिप का केस

साल 2021 में ब्रिटनी ने कोर्ट में जो भावनात्मक दलील दी थी, उसने अमेरिक में कन्जरवेटरशिप सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिये थे। यह मामला मीडिया में खूब उछला था। बाद में उन्होंने अपने प्लांस सभी के साथ शेयर किए। ब्रिटनी ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा-

मैं यहां वास्तविक विकलांगताओं और वास्तविक बीमारियों से पीड़ित लोगों की वकालत करने आई हूं। उम्मीद है, मेरी कहानी का असर होगा और भ्रष्ट व्यवस्था में कुछ बदलाव आएगा।

41 वर्षीय स्पीयर्स अपने पिता जेमी, मां लिन और बहन जेमी लिन सहित अपने परिवार से अलगाव के बारे में भी काफी बेबाक और मुखर रही हैं।

यह किताब 24 अक्टूबर, 2023 को रिलीज हो जाएगी। इस बुक का कवर भी रिवील किया जा चुका है। कवर ब्लैक एंड व्हाइट बनाया गया है, जिसमें ब्रिट्नी टॉपलेस हैं और सिर्फ मैटेलिक पैंट पहने नजर आ रही हैं। यह पिक्चर उस फोटोशूट से लिया गया लगता है, जब ब्रिटनी की पॉप्युलैरिटी सातवें आसमान पर थी।