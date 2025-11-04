Baahubali की 'शिवगामी देवी' पर चढ़ा बोल्डनेस का बुखार, 'राजमाता' के हॉट लुक ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'सरकार' के निर्देशक राम गोपाल वर्मा अपनी आने वाली फिल्म 'पुलिस स्टेशन में भूत' के साथ लगभग पांच साल बाद हॉरर जॉनर में वापसी कर रहे हैं। 'रात', 'भूत' और 'फूंक' जैसी चर्चित हॉरर थ्रिलर फिल्मों के लिए मशहूर निर्देशक ने पहले ही मनोज बाजपेयी को मुख्य भूमिका में लेने की पुष्टि कर दी थी, जिसमें जेनेलिया देशमुख भी अहम भूमिका निभा रही हैं। कलाकारों में नया नाम अभिनेत्री राम्या कृष्णन का भी जुड़ गया है। राम गोपाल वर्मा ने राम्या का लुक शेयर करके इंटरनेट पर तबाही मचा दी है। क्योंकि इस लुक में राम्या काफी बोल्ड लग रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें