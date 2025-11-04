Language
    Baahubali की 'शिवगामी देवी' पर चढ़ा बोल्डनेस का बुखार, 'राजमाता' के हॉट लुक ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:34 PM (IST)

    निर्देशक राम गोपाल वर्मा की अपकमिंग फिल्म 'Police Station Mein Bhoot' की घोषणा के बाद से ही हॉरर जॉनर में उनकी वापसी का इंतजार किया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों के मन में पहले से तो एक्साइटमेंट थी ही अब फिल्म मेकर ने फिल्म से बाहुबली की 'शिवगामी देवी' यानि राम्या कृष्णन का लुक शेयर कर दिया है, जिसने सोशल मीडिया पर तबाही मचा दी है।

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'सरकार' के निर्देशक राम गोपाल वर्मा अपनी आने वाली फिल्म 'पुलिस स्टेशन में भूत' के साथ लगभग पांच साल बाद हॉरर जॉनर में वापसी कर रहे हैं। 'रात', 'भूत' और 'फूंक' जैसी चर्चित हॉरर थ्रिलर फिल्मों के लिए मशहूर निर्देशक ने पहले ही मनोज बाजपेयी को मुख्य भूमिका में लेने की पुष्टि कर दी थी, जिसमें जेनेलिया देशमुख भी अहम भूमिका निभा रही हैं। कलाकारों में नया नाम अभिनेत्री राम्या कृष्णन का भी जुड़ गया है। राम गोपाल वर्मा ने राम्या का लुक शेयर करके इंटरनेट पर तबाही मचा दी है। क्योंकि इस लुक में राम्या काफी बोल्ड लग रही हैं।

    सोशल मीडिया पर 'शिवगामी देवी' का लुक हुआ वायरल

    सोशल मीडिया पर राम्या का यह लुक देखकर हर कोई हैरान है, बाहुबली की शिवगामी देवी की छवि रखने वाली राम्या का लुक वाकई हटकर और कमाल का है। तस्वीरों में, वह एक नए बोल्ड अवतार में दिखाई दे रही हैं, जिसमें टैकी ज्वैलरी, हैवी आई मेकरअप उनके लुक और भी अट्रैक्टिव बना रहा है। वर्मा ने एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'ये हैं राम्या कृष्णन पुलिस स्टेशन में भूत में और यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई। इस खुलासे ने फिल्म को लेकर चर्चा तेज कर दी है। वर्मा द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में, राम्या कृष्णन सिगरेट पीते हुए, मोटरसाइकिल चलाते और पोकर फेस बनाए हुए देखी गईं, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं।

    दर्शकों का एक्साइटमेंट हुआ दोगुना 

    'पुलिस स्टेशन में भूत' का प्रोडक्शन वर्क चल रहा है जिसे वाऊव एमिरेट्स मीडिया प्रोडक्शन और कर्मा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट द्वारा समर्थित किया जा रहा है। हालांकि निर्माताओं ने अभी तक रिलीज डेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि यह फिल्म 2026 में किसी समय सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मनोज बाजपेयी, जेनेलिया देशमुख और अब राम्या कृष्णन जैसे कलाकारों से सजी ‘पुलिस स्टेशन में भूत’ राम गोपाल वर्मा की फिल्म को लेकर अब एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई है।

