Malaika Arora Father Death: सुसाइड या हादसा- मलाइका अरोड़ा के पिता की मौत पर मुंबई पुलिस का पहला बयान

सुसाइड का क्या है कारण?

एएनआई में आई खबर के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इस कारण यह क्लियर नहीं हो पाया है कि सुसाइड की वजह क्या रही होगी।

#WATCH | DCP Zone 9, Raj Tilak Roshan says, "Body of one Anil Mehta was found. He resided on the 6th floor. We are carrying out further investigation and our team is here. We are investigating all angles in detail. Our teams are here, forensic teams are here as well...Body is… https://t.co/KiCoOmjZQ8 pic.twitter.com/PsYhjUwSCt