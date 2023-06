Jee Karda के बोल्ड सीन में टॉपलेस हुए तमन्ना भाटिया पर फूटा लोगों का गुस्सा, पूछा- 'ऐसी क्या मजबूरी थी?'

नई दिल्ली, जेएनएन। तमन्ना भाटिया इन दिनों वेब सीरीज जी करदा में नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ने रोमांटिक ड्रामा में किस न करने के अपने नियम को तोड़ा और वेब सीरीज में एक धमाकेदार बोल्ड सीन के लिए टॉपलेस भी हुईं। कुछ लोगों को इसी बात पर सख्त एतराज है कि हमेशा संस्कारी नजर आने वाली तमन्ना तो अब क्या हो गया है?

फिल्म जी करदा के स्क्रीन ग्रैब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें अभिनेत्री को एक धमाकेदार बोल्ड सीन करते हुए देखा जा सकता है। एक्ट्रेस अपने टॉपलेस सीन्स के लिए खबरों में छाई हुई हैं। नेटिजन्स ने ट्विटर का सहारा लिया और एक्ट्रेस के इन हॉट सीन्स पर अपनी राय शेयर की। एक यूजर ने ट्वीट किया, "2016 में तमन्ना-" मैं किसिंग सीन नहीं करूंगी, तमन्ना 2023 में।"

एक अन्य व्यक्ति ने ट्वीट किया, “तमन्ना भाटिया अपने करियर की दूसरी पारी में हैं। वह Jee Karda और Lust Stories 2 जैसी वेब सीरीज में अंतरंग दृश्य कर रही हैं! घिनौने और घटिया किरदारों को चुनने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए।”

एक दूसरे यूजर ने लिखा, “बाहुबली में एसएस राजामौली के साथ काम करने वाली तेलुगु एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया अब अश्लील Lust Stories 2 जैसी फिल्में कर रही हैं। उर्दूवुड में आने के बाद उनके लिए ऐसा नैतिक पतन हुआ। साउथ इंडस्ट्री के हर एक्टर को BoycottBollywood को सपोर्ट करना चाहिए।

