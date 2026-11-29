पत्नी संग तलाक के बीच Pawan Singh ने परिवार से तोड़ा रिश्ता, इमोश्नल नोट शेयर कर बोले- बर्दाश्त की सीमा पार
भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक भावुक नोट साझा कर अपने पूरे परिवार और रिश्तेदारों से संबंध तोड़ने की घोषणा की है।
HighLights
पवन सिंह ने परिवार और रिश्तेदारों से संबंध तोड़े
भावुक नोट साझा कर भोजपुरी समाज से माफी मांगी
मां और बड़े भाई रानू सिंह को अपवाद बताया
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह (Pawan Singh) ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल नोट शेयर करके अपने फैंस को चिंता में डाल दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि उन्होंने अपने पूरे परिवार और रिश्तेदारों से सारे नाते-रिश्ते तोड़ लिए हैं।
एक्टर ने इस स्थिति पर दुख भी जताया और भोजपुरी समुदाय से माफी मांगी है। पवन सिंह ने एक भावुक पोस्ट में परिवार से अलग होने की घोषणा की। रविवार, 29 नवंबर को इंस्टाग्राम स्टोरी पर पवन ने कड़े शब्दों में एक संदेश शेयर किया, जिससे पता चलता है कि उनके बर्दाश्त करने की सीमा अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने अपने नोट की शुरुआत इन पंक्तियों से की, 'जब इंसान घर-परिवार के चक्कर में पड़ जाता है, तो वह सारे वेद और शास्त्र भूल जाता है।'
एक्टर ने शेयर किया भावुक नोट
उन्होंने आगे लिखा,'बर्दाश्त की सीमा पार होने के बाद, बहुत दुखी होकर ये पोस्ट कर रहा हूं। मैं आप सभी भोजपुरी समाज के लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज और अभी से मेरा अपने पूरे परिवार और खानदान से कोई रिश्ता नहीं है।'
हालांकि, पवन ने अपनी मां और बड़े भाई, रानू सिंह के लिए अपना बिना शर्त प्यार और समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा, 'हां, जिस मां ने मुझे जन्म दिया है और मेरे सबसे बड़े भाई रानू सिंह के लिए, जब तक जिंदा हूं, मेरी जान हाजिर है।'
पारिवारिक विवाद के बारे में कोई और जानकारी सामने नहीं आई है और न ही उनके बयान के पीछे की परिस्थितियों को लेकर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण मिला है।
पत्नी से चल रहा तलाक का मामला
यह भावुक पोस्ट ऐसे समय में आई है जब पवन सिंह का अपनी दूसरी पत्नी, ज्योति सिंह के साथ तलाक का मामला चल रहा है। भोजपुरी सिनेमा के 'पावर स्टार' कहे जाने वाले पवन ने दो शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी, नीलम देवी ने शादी के कुछ समय बाद ही आत्महत्या कर ली थी।
इसके बाद, 2018 में उन्होंने ज्योति सिंह से शादी की, लेकिन खबरों के अनुसार, उनके रिश्ते में अक्सर सार्वजनिक विवाद और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिले हैं।
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