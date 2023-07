क्या Pawan Kalyan की तीसरी शादी भी टूटी ? वायरल हो रही हैं तलाक की खबरें

Pawan Kalyan Anna Lezhneva News सुपरस्टार पवन कल्याण इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है। एक्टर की तीसरी शादी को लेकर कहा जा रहा है कि वह जल्द अपनी तीसरी वाइफ अन्ना लेझनेवा (Anna Lezhneva) से तलाक लेने वाले हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये दावा किया है कि पवन अपनी तीसरी वाइफ अन्ना लेझनेवा (Anna Lezhneva) से तलाक लेने वाले हैं।

नई दिल्ली, जेएनएन। Pawan Kalyan Anna Lezhneva News: साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण (Pawan Kalyan) की पर्सनल लाइफ पिछले काफी समय से सुर्खियों में है। अब एक्टर की तीसरी शादी को लेकर कहा जा रहा है कि वह जल्द अपनी तीसरी वाइफ अन्ना लेझनेवा (Anna Lezhneva) से तलाक लेने वाले हैं। क्या पवन कल्याण और अन्ना लेझनेवा का होगा तलाक कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये दावा किया है कि पवन अपनी तीसरी वाइफ अन्ना लेझनेवा (Anna Lezhneva) से तलाक लेने वाले हैं। पिछले काफी समय से उनकी वाइफ एक्टर से अलग अपने बच्चों के साथ विदेश में रह रही हैं। दोनों के अलग होने की अफवाहें तब सामने आने लगी जब कई फैमिली फंक्शन्स से अन्ना नजर नहीं आई थी। अन्ना राम चरण और उपासना की बेटी की पालना सेरेमनी में भी नजर नहीं आई थीं। हालांकि इन खबरों पर अभी तक एक्टर का कोई रिएक्शन नहीं आया है। साल 2013 में की थी अन्ना लेझनेवा से शादी पवन कल्याण ने साल 2013 में रूस की मॉडल अन्ना लेझनेवा के साथ हुई थी। इससे पहले उन्होंने साल 2009 में रेनू देसाई से शादी रचाई थी। एक्टर की ये शादी ज्यादा टिक नहीं पाई और दोनों का साल 2012 में तलाक हो गया। पवन कल्याण ने पहली शादी 1997 में नंदिनी से की थी और साल 2008 में ये कपल अलग हो गया था। कौन है पवन कल्याण पवन कल्याण राम चरण के चाचा है यानी साउथ के मेगास्टार चिरंजीवी के छोटे भाई हैं। पवन कल्याण एक शानदार कलाकार के अलावा निर्माता-निर्देशक, स्टंट को-ऑर्डिनेटर, गायक, कोरियोग्राफर और राजनेता भी हैं। उनका असली कोन्निडेला कल्याण बाबू है। हालांकि उनका स्क्रीन नेम पवन कल्याण हैं और साउथ सिनेमा में उन्हें पावर स्टार के नाम से जाना जाता है। पवन कल्याण ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ‘अक्कड़ अम्माई इक्कड़ अब्बाई’ से साल 1996 में की थी। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में अभिनय ने किया।

