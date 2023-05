Pathaan Releases In Bangladesh: बांग्लादेश में मची शाह रुख खान की धूम, 'झूमें जो पठान' पर जमकर नाचे फैंस

नई दिल्ली, जेएनएन। Pathaan Releases In Bangladesh: शाह रुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टारर पठान बांग्लादेश में रिलीज हो गई है। लगभग 50 वर्षों के बाद ढाका में बड़े पर्दे पर प्रदर्शित होने वाली यह पहली भारतीय फिल्म है। हां, आपने सही पढ़ा है। शाह रुख खान बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर भीड़-खींचने में कामयाब हो गए हैं। वह एक विशाल दर्शक वर्ग, अपने प्रशंसकों को थिएटर हॉल में ले आए जो 'पठान' के लिए क्रेजी हो रहे हैं।

सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी थिएटर्स के विजुअल्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें फैंस किंग खान की फिल्म के गानों पर झूम कर नाचते नजर आ रहे हैं। ये साबित करने के लिए काफी है कि शाह रुख खान एक ग्लोबल स्टार हैं और उनकी दीवानगी किसी भी दूसरे स्टार से ज्यादा है। पूरी दुनिया में शाहरुख खान का जलवा है। अभिनेता की पठान की हाल ही में बांग्लादेश में स्क्रीनिंग हुई है।

शाह रुख खान के फैंस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो सिनेमा हॉल के अंदर ही झूमें जो पठान पर झूम कर नाचते नजर आ रहे हैं। उन्हें सिनेमाघरों में शाह रुख के लिए नारे लगाते और प्यार बरसाते भी देखा गया। दर्शक जोर-जोर से शोर मचा रहे हैं कि हम शाह रुख खान से प्यार करते हैं। इस वीडियो को शाहरुख खान के फैन पेज ने ट्विटर पर शेयर किया है।

#Pathaan is already a blockbuster in #Bangladesh

Check out the reaction!