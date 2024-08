Paris Olympics 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने जीता कांस्य, गदगद बॉलीवुड बोला- Chak De India!

यह भी पढे़ं: Paris Olympics 2024 में हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक, जानिए सिनेमा में राष्ट्रीय खेल का इतिहास

अनुपम खेर ने लिखा- चक दे इंडिया। बधाई और शुभकामनाएं।

जैकी श्रॉफ ने लिखा- हमारी मेंस हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज जीत लिया है। 1972 के म्यूनिख गेम्स के बाद ओलंपिक्स में हमारा पहला बैक-टू-बैक हॉकी मेडल।

अनिल कपूर ने हॉकी टीम के सदस्यों की तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरी में लगाकर जीत की बधाई देते हुए लिखा- ब्रॉन्ज जीतने पर हमारे ब्वॉयज इन ब्लूज को बधाई। अनिल ने ओलंपिक गेम्स में भारतीय हॉकी के मेडलों की संख्या भी शेयर की है।

Congratulations to our boys in blue on the Bronze!!! Great game!! 🇮🇳 https://t.co/RcuFtNV8Mw— Anil Kapoor (@AnilKapoor) August 8, 2024