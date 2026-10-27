कहां गायब हुआ Pappu Can't Dance सॉन्ग वाला सिंगर? प्लेबैक सिंगिंग से तोड़ा नाता; अब करता है ये काम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2008 में अभिनेता इमरान खान और जेनेलिया डिसूजा की फिल्म हिट फिल्म जाने तू या जाने ना... को रिलीज किया गया था। इस फिल्म की सफलता में इसके डांसिंग ट्रैक पप्पू कांट डांस की अहम भूमिका रही थी। उस वक्त ये गीत काफी अधिक पॉपुलर हुआ था।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि पप्पू कांट डांस सॉन्ग के जरिए इंडस्ट्री के एक मशहूर गायक ने बॉलीवुड में बतौर सिंगर अपनी जर्नी शुरू की की थी और आज वह कहीं गुमनामी के साये में गुम होकर रह गया है। आइए जानते हैं वह कौन सा फनकार है-

कहां गुम है पप्पू कांट डांस सॉन्ग वाला सिंगर? संगीतकार ए आर रहमान ने फिल्म जाने तू या जाने ना... फिल्म के पप्पू कांट डांस सॉन्ग के जरिए जिस गायक को अपनी आवाज की पहचान दिलाने का मौका दिया था, तो वह कोई और नहीं बल्कि सिंगर बेनी दयाल हैं। आज के लोग बेशक बेनी दयाल के नाम को नहीं जानते हैं, लेकिन एक वक्त हुआ करता था, जब हिंदी सिनेमा की हर तीसरी फिल्म में बेनी की आवाज गूंजा करती थी।

फिलहाल एक आर्टिस्ट के तौर पर वह भारतीय टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय सिंगिंर रियलिटी शो इंडियन आइडल के पहले तमिल संस्करण में बतौर जज एक्टिव हैं। उनके साथ ए आर रहमान, एंड्रिया जेरेमिया और कार्तिक भी इस शो का हिस्सा हैं।

कॉन्सर्ट पर ज्यादा फोकस बेनी दयाल ने एक तरह से फिल्मों में अब गाना छोड़ दिया है, लेकिन एक गायक के रूप में वह लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट को करते रहते हैं। देश और विदेश के अलग-अलग शहरों में अक्सर बेनी लाइन शो के जरिए अपनी मधुर आवाज से फैंस के दिलों को सुकून पहुंचाते रहते हैं। इतना हीं कई कॉलेज फेस्ट में भी वह परफॉर्म करते हुए नजर आ चुके हैं।