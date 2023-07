Main Atal Hoon: पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार में ढल गए हैं पंकज, अदाकारी को लेकर थे काफी नर्वस

Main Atal Hoon दैनिक जागरण से बातचीत में वह बताते हैं ‘जब यह फिल्म मेरे पास आई तो उस समय मेरे आसपास मेरे कुछ प्रोफेसर पत्रकार और लेखक मित्र बैठे थे। उन सबको यह यकीन था कि तुम्हारे (पंकज) सिवाय यह रोल और कोई नहीं कर सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक फिल्म मैं अटल हूं में उनकी भूमिका निभा रहे पंकज त्रिपाठी पहले इसको लेकर हिचकिचा रहे थे।

