Ibrahim-Palak: सैफ अली खान के बेटे इब्राहम के साथ मूवी डेट पर निकलीं पलक तिवारी, वीडियो ने मचाई उथल-पुथल

इब्राहिम अली खान और श्वेता तिवारी की बेटी पलक दोनों की एक साथ कहीं आते जाते हुए तस्वीर पैप्स के कैमरे में कैद हो जाती हैं। इनके एक दूसरे को डेट करने की चर्चा है। हालांकि इन खबरों पर दोनों ने कभी रिएक्ट नहीं किया। इस बीच हाल ही में इस कपल को मूवी डेट पर जाते देखा गया। वीडियो सामने आने के बाद फैंस ने रिएक्शन दिए हैं।

File Photo of Ibrahim Ali Khan and Palak Tiwari

