'शीतली बयरिया...' विदेशों में खूब गूंजता है Palak Muchhal का यह छठ गीत, गाने के बोल में खुद सिंगर का नाम है शामिल
पलक मुच्छल और पवन सिंह के छठी मैया के गीत को यूट्यूब पर अब तक 250 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।
HighLights
छठ पूजा में खूब बजता है पलक मुच्छल का गीत
पवन सिंह के साथ गाने के लिए किया था कोलेब
यूट्यूब पर गाने को मिले 250 मिलियन से ज्यादा व्यूज
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छठ का त्यौहार पूरे देश में धूम-धाम से मनाया जा रहा है और म्यूजिक इस त्यौहार की भावना को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। कई गाने ऐसे हैं जो छठी मैया की महिमा का बखान करते हैं और चार दिन चलने वाले इस त्यौहार पर ये गीत जरूर सुने जाते हैं।
विदेशों में लोकप्रिय है पलक मुच्छल का गीत
शीतली बयरिया शीतल दूजे पनिया (Sitalo Bayariya), एक ऐसा ही गाना है जिसे सिंगर पलक मुच्छल (Palak Muchhal) ने आवाज दी है। यह गीत ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय है। विदेश में रहने वाले प्रवासी भारतीय छठ पूजा पर इस गीत को जरूर सुनते हैं।
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पवन सिंह के साथ किया था कोलेब
पलक मुच्छल मुख्य रूप से हिंदी के रोमांटिक हिट गानों के लिए जानी जाती हैं और 17 भाषाओं में गाती हैं, लेकिन भोजपुरी गानों की उनकी लिस्ट काफी छोटी है। पवन सिंह के साथ मिलकर एक पारंपरिक छठ गीत गाना एक सरप्राइजिंग कोलेब था। हालांकि इस गाने को लोगों ने खूब पसंद किया और अब यह गीत छठ के त्यौहार का अभिन्न हिस्सा बन गया है।
गाने में है पलक मुच्छल का नाम
आम भक्ति गीतों से अलग, इस गाने के बोलों में सीधे तौर पर पलक मुच्छल का नाम लिया गया है। 'विनय बिहारी लिखले माई के भजनवा, गावेली पलक बेटी धर के ध्यानवा' जिसका मतलब है- इन पंक्तियों में गीतकार विनय बिहारी लिखते हैं कि 'बेटी पलक' पूरी श्रद्धा के साथ यह भजन गा रही हैं।
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YouTube पर मिले 250 मिलियन से ज्यादा व्यूज
इस गाने को देश और विदेश में खूब सुना जाता है और इसी के साथ यूट्यूब पर अब तक इस गाने के 252 मिलियन व्यूज पार हो चुके हैं। छठ पूजा के दौरान, यह गीत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अक्सर ट्रेंड करता है। यह उन परिवारों के लिए एक पुरानी यादें ताजा करने वाला साउंडट्रैक बन जाता है, दुनिया भर में बसे प्रवासी लोगों के बीच इस त्योहार को मनाते हैं।
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