'शीतली बयरिया...' विदेशों में खूब गूंजता है Palak Muchhal का यह छठ गीत, गाने के बोल में खुद सिंगर का नाम है शामिल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छठ का त्यौहार पूरे देश में धूम-धाम से मनाया जा रहा है और म्यूजिक इस त्यौहार की भावना को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। कई गाने ऐसे हैं जो छठी मैया की महिमा का बखान करते हैं और चार दिन चलने वाले इस त्यौहार पर ये गीत जरूर सुने जाते हैं।

विदेशों में लोकप्रिय है पलक मुच्छल का गीत शीतली बयरिया शीतल दूजे पनिया (Sitalo Bayariya), एक ऐसा ही गाना है जिसे सिंगर पलक मुच्छल (Palak Muchhal) ने आवाज दी है। यह गीत ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय है। विदेश में रहने वाले प्रवासी भारतीय छठ पूजा पर इस गीत को जरूर सुनते हैं।