पाकिस्तानी ड्रामा ने भारत में मचाई धूम, आइडल पति बन छाए Abu Bakr, यूजर्स बोले- 'हमारे पास अजय देवगन है'

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। इंटरनेट के इस दौर में हर चीज ग्लोबल हो जाती है। सितारों के स्टेटमेंट हो या फिर मूवीज और सीरियल्स के सीन, सोशल मीडिया पर चीजें वायरल होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। लोग यूट्यूब और कई OTT प्लेटफॉर्म के जरिए सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि वर्ल्डवाइड अपनी फेवरेट सीरीज और फिल्में बस चंद मिनटों में देख लेते हैं।

अब हाल ही में एक पाकिस्तानी शो की क्लिप तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसमें अबू बारकर के किरदार को बॉर्डर पार भारत में भी ऑडियंस काफी पसंद कर रही है। हालांकि, इस बीच ही अजय देवगन के नाम से लोगों ने पड़ोसी मुल्क के एक्टर्स की खिंचाई भी कर दी है। कौन सा है पाकिस्तानी शो, जो भारत में मचा रहा है खूब धूम, नीचे पढ़ें डिटेल्स।

पाकिस्तानी शो को लेकर दिखा जबरदस्त क्रेज Youtube पर इस वक्त एक पाकिस्तानी शो काफी ट्रेंड कर रहा है। जिसका टाइटल है 'डर ए निजात', जो उर्दू ड्रामा सीरीज है। इस शो में अभिनेता शहरयार मुनव्वर ने अबू बारकर का किरदार निभाया है। दुर-ए-फिशां सलीम ने जर्याब हबीब और नामीर नवाज खान ने जामिल हुसैन की भूमिका अदा की है। यह पाकिस्तानी ड्रामा दिलचस्प कहानी और अपने ट्विस्ट के कारण दर्शकों का ध्यान खींच रहा है।



डर ए निजात में जो किरदार दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, वह अबू बारकर का है। हालांकि, कई भारतीय फैंस ने उन्हें 90 के दौर के अजय देवगन की फिल्म की याद दिला दी।