एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में आयोजित होने वाले पाकिस्तानी टीवी ड्रामा सीरियल 'दर-ए-नजात' (Dar E Nijaat) के दो प्राइवेट स्क्रीनिंग इवेंट्स को रद्द कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर हुई आलोचना और विरोध के बाद, आयोजकों ने ये फैसला लिया।

इन दोनों इवेंट्स के बारे में जानकारी देने वाले प्रमोशनल पोस्टर ऑनलाइन शेयर किए जा रहे थे, जिस पर लोगों का ध्यान गया। इसके बाद लोगों ने इसकी स्क्रीनिंग को लेकर सवाल उठाए। पहला इवेंट, जिसे 'द ब्लूम सोसाइटी सिस्टर्स क्लब' द्वारा आयोजित किया जाना था, शनिवार, 28 नवंबर को शाम 6 बजे से फ्रेजर टाउन के 'शीश कबाब' में रखा गया था। दिखाए जाने थे दो खास एपिसोड इसका ऐड आयोजकों ने बैंगलोर में 'पहली बार स्क्रीनिंग' के रूप में प्रचारित किया। इस कार्यक्रम में, नाटक के 34वें और 35वें एपिसोड दिखाए जाने थे, साथ ही फारसी और अरबी व्यंजनों का डिनर भी रखा गया था।'द स्टार क्लब' द्वारा आयोजित दूसरी स्क्रीनिंग, 5 दिसंबर को शाम 6 बजे से शहर के एक निजी थिएटर में होनी थी।

ऑनलाइन हो रहे विरोध के बीच, बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर आर. हितेंद्र ने कहा कि पुलिस ने प्रस्तावित आयोजनों का संज्ञान लिया है और वे आयोजकों से इस बारे में और जानकारी मांग रहे हैं। रद्द कर दी गई स्क्रीनिंग पुलिस प्रमुख ने कहा, 'फिलहाल, कुछ आयोजन किए जा रहे हैं। हम आयोजकों के संपर्क में हैं ताकि इस बारे में और जानकारी मिल सके। अगर मौके पर किसी कार्रवाई की जरूरत पड़ी, तो वह की जाएगी।' इस विवाद के बाद, दोनों कार्यक्रमों के आयोजकों ने पुष्टि की कि स्क्रीनिंग रद्द कर दी गई है।