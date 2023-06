OTT New Releases: सोनीलिव का सरप्राइज, विशाल भारद्वाज की डिटेक्टिव सीरीज 'चार्ली चोपड़ा' का पायलट एपिसोड रिलीज

OTT New Releases चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ सोलंग वैली सीरीज का पहला एपिसोड आज से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो गया है। विशाल भारद्वाज सोनी लिव पर अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास द सिटाफोर्ड मिस्ट्री पर आधारित सीरीज चर्चा में बनी हुई हैं। चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ सोलंग वैली का पहला एपिसोड सोनी लिव पर रिलीज हो चुका है।

OTT New Releases SonyLIV Surprise Vishal Bhardwaj Detective Series

Edited By: Ruchi Vajpayee