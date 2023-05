ऑस्कर विनर निर्माता Guneet Monga ने जी20 की बैठक कश्मीर में होने पर जताई खुशी, डल लेक पर शूटिंग की जताई इच्छा

"कश्मीर की मेरे दिल में अहम जगह है। उसकी खूबसूरती, कल्चर, लोग और खाना, सब कुछ। वह बहुत अच्छे क्राफ्ट्समैन हैं। मुझे हाल ही में, पता चला कि कश्मीर में अब से कुछ दिनों बाद जी20 की समिट होने वाली है। अब से कुछ वर्षों पहले यह कौन सोच सकता था। यह बहुत शानदार है। पूरी दुनिया को कश्मीर की खूबसूरती, कल्चर, हेरिटेज और लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। मैं डल लेक में शूट करना चाहती हूं। यह मेरा सपना है। मुझे लगता है वह किसी दिन सच हो जाएगा। यह बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है विश्व को कश्मीर का अनुभव करना चाहिए।"

गौरतलब है कि जी20 की मीटिंग श्रीनगर में 22 मई से 24 मई को होनी है। सीआरपीएफ के कमांडो ने शुक्रवार को डल लेक पर खास ड्रिल की। वहीं, जी20 समिट को लेकर कई डिपार्टमेंट तैयारियों में लगे हुए हैं। 20 देशों के डेलिगेशन गुलमर्ग और डल लेक पहुंचेगा। इसका बहुत बड़ा हिस्सा साफ कर दिया गया है और दूसरी जगहों का काम चल रहा है। वहीं, पूरी डल लेक को साफ किया जा रहा है। डल लेक के कंजर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट अथॉरिटी के डॉक्टर बशीर अहमद बट ने कहा कि जी20 समिट के चलते टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। इससे कश्मीर की ओर ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आकर्षित हो सकते हैं।

Shooting in Dal Lake has been my dream for many years now! Kashmir is truly "Heaven on Earth" thanks to the mesmerizing beauty of the Chinar, the Dal Lake, and the majestic mountains. pic.twitter.com/dDn2vIvXnV— Guneet Monga Kapoor (@guneetm) May 19, 2023