Shilpa Shetty के बर्थडे पर राज कुंद्रा ने लगाई दीपिका पादुकोण की फोटो, कहा- 'हमारे बीच कोई नहीं आ सकता'

नई दिल्ली, जेएनएन। Happy Birthday Shilpa Shetty: शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड में अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। एक्ट्रेस गुरुवार को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। इस खास दिन पर शिल्पा के पति राज कुंद्रा ने उनके लिए एक स्पेशल बर्थडे पोस्ट शेयर किया है।

पत्नी को विश करने के लिए राज कुंद्रा ने सोशल मीडिया पर एक मोनटाज वीडियो शेयर किया, लेकिन इस क्लिप में उन्होंने दीपिका पादुकोण की भी तस्वीर लगा दी और उन्हें स्पेशल मेंशन दिया।

राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी को उनका 48वां बर्थडे विश करने के लिए जो वीडियो शेयर किया है, उसमें उन्होंने कई सारे खूबसूरत पलों को दिखाया। इनमें कुछ फोटो उनके बेटे विवान और बेटी मीशा की भी है। इसके साथ ही उन्होंने एक फोटो दीपिका पादुकोण की भी लगाई।

इस तस्वीर में दीपिका पादुकोण, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के बीच में खड़ी दिखाई दे रही हैं। तीनों किसी पार्टी में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। राज कुंद्रा ने इस फोटो के साथ कैप्शन में मजाक करते हुए लिखा- हमारे बीच कोई भी नहीं आ सकता है। यहां तक कि दीपू भी नहीं। यहां देखें वीडियो...

To my soulmate we have really seen some highs & lows recently. Thank you for your implicit trust & faith in me. You are my rock of Gibraltar I love you & wish you only the best my Angel @TheShilpaShetty here to creating better memories 🧿 Happy Birthday yummy mummy..my Cookie ❤️ pic.twitter.com/RgfttzaKTr— Raj Kundra (@TheRajKundra) June 8, 2023